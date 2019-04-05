، "هلال الطائف" يباشر وفاتين و9 إصابات في حادثين منفصلين شمال المحافظة ،

باشرت الفرق الإسعافية حادثين مروريين منفصلين بينهما ساعتان على الأكثر في شمال محافظة الطائف، مما أدى إلى حالتي وفاة و9 إصابات بين خطيرة ومتوسطة.
وتفصيلاً، أوضح شادي بن عابد الثبيتي المتحدث باسم الهلال الأحمر السعودي بالطائف تلقي غرفة العمليات بالطائف بلاغاً عن حادث تصادم وقع في منطقة الجفر شمال الطائف، وعلى الفور تم توجيه خمس فرق إسعافية بقيادة القائد الميداني رايد الحارثي.
وقال "الثبيتي": عند الوصول للموقع تمت مباشرة الحالات الإسعافية والتي بلغ عددها خمس حالات، اثنتان منها انتقلت إلى رحمة الله، فيما تبقى ثلاث حالات بليغة تم التعامل معها بتقديم الخدمة الإسعافية اللازمة ونقلها بعد ذلك إلى المستشفى لإكمال اللازم.
وعن الحادث الآخر، قال "الثبيتي" إن عمليات الهلال الأحمر بمنطقة مكة المكرمة تلقت البلاغ عن وجود حادث تصادم بعد العطيف باتجاه الطائف، مما أدى إلى ست إصابات، حيث تم توجيه أربع فرق إسعافية بقيادة القائد الميداني أحمد تركستاني.
وبين أنه على الفور تم التعامل مع الإصابات الست حيث صنفت بالبسيطة مما استدعى لتقديم الخدمة الإسعافية اللازمة ونقلهم إلى المستشفى لإكمال اللازم.
"هلال الطائف" يباشر وفاتين و9 إصابات في حادثين منفصلين شمال المحافظةفهد العتيبي الخليج 365 2019-04-05
باشرت الفرق الإسعافية حادثين مروريين منفصلين بينهما ساعتان على الأكثر في شمال محافظة الطائف، مما أدى إلى حالتي وفاة و9 إصابات بين خطيرة ومتوسطة.
وتفصيلاً، أوضح شادي بن عابد الثبيتي المتحدث باسم الهلال الأحمر السعودي بالطائف تلقي غرفة العمليات بالطائف بلاغاً عن حادث تصادم وقع في منطقة الجفر شمال الطائف، وعلى الفور تم توجيه خمس فرق إسعافية بقيادة القائد الميداني رايد الحارثي.
وقال "الثبيتي": عند الوصول للموقع تمت مباشرة الحالات الإسعافية والتي بلغ عددها خمس حالات، اثنتان منها انتقلت إلى رحمة الله، فيما تبقى ثلاث حالات بليغة تم التعامل معها بتقديم الخدمة الإسعافية اللازمة ونقلها بعد ذلك إلى المستشفى لإكمال اللازم.
وعن الحادث الآخر، قال "الثبيتي" إن عمليات الهلال الأحمر بمنطقة مكة المكرمة تلقت البلاغ عن وجود حادث تصادم بعد العطيف باتجاه الطائف، مما أدى إلى ست إصابات، حيث تم توجيه أربع فرق إسعافية بقيادة القائد الميداني أحمد تركستاني.
وبين أنه على الفور تم التعامل مع الإصابات الست حيث صنفت بالبسيطة مما استدعى لتقديم الخدمة الإسعافية اللازمة ونقلهم إلى المستشفى لإكمال اللازم.
05 إبريل 2019 - 29 رجب 1440
08:43 PM
صنفت 3 حالات بالخطيرة وتم التعامل معها إسعافياً ونقلها للمستشفى
باشرت الفرق الإسعافية حادثين مروريين منفصلين بينهما ساعتان على الأكثر في شمال محافظة الطائف، مما أدى إلى حالتي وفاة و9 إصابات بين خطيرة ومتوسطة.
وتفصيلاً، أوضح شادي بن عابد الثبيتي المتحدث باسم الهلال الأحمر السعودي بالطائف تلقي غرفة العمليات بالطائف بلاغاً عن حادث تصادم وقع في منطقة الجفر شمال الطائف، وعلى الفور تم توجيه خمس فرق إسعافية بقيادة القائد الميداني رايد الحارثي.
وقال "الثبيتي": عند الوصول للموقع تمت مباشرة الحالات الإسعافية والتي بلغ عددها خمس حالات، اثنتان منها انتقلت إلى رحمة الله، فيما تبقى ثلاث حالات بليغة تم التعامل معها بتقديم الخدمة الإسعافية اللازمة ونقلها بعد ذلك إلى المستشفى لإكمال اللازم.
وعن الحادث الآخر، قال "الثبيتي" إن عمليات الهلال الأحمر بمنطقة مكة المكرمة تلقت البلاغ عن وجود حادث تصادم بعد العطيف باتجاه الطائف، مما أدى إلى ست إصابات، حيث تم توجيه أربع فرق إسعافية بقيادة القائد الميداني أحمد تركستاني.
وبين أنه على الفور تم التعامل مع الإصابات الست حيث صنفت بالبسيطة مما استدعى لتقديم الخدمة الإسعافية اللازمة ونقلهم إلى المستشفى لإكمال اللازم.
، "هلال الطائف" يباشر وفاتين و9 إصابات في حادثين منفصلين شمال المحافظة ،
المصدر : الخليج 365
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