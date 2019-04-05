، معرض مؤتمر مكة يستقبل زواره بنصائح تثقيفية في طب الأسنان ،

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شهد معرض مؤتمر مكة الدولي 16 لطب الأسنان، في يوم يومه الثاني، إقبالاً كبيرًا من قبل زوار المؤتمر والمهتمين بطب الأسنان، إذ يحتوي على أكثر من 40 ركناً تثقيفياً، ويشارك فيه سنويًا نخبة من الشركات العالمية الطبية والبحثية والشركات الإعلامية والمؤسسات والأفراد.
وقال رئيس لجنة العلاقات العامة والإعلام بالمؤتمر عبدالمجيد الطيار: فعاليات مؤتمر مكة الدولي لطب الأسنان تستمر لمدة 3 أيام، يتخللها معرض مصاحب وسلسلة محاضرات تعقد خلال فترة المؤتمر، ويشارك فيها كوكبة من المتحدثين الدوليين من نخبة الأطباء والمتخصصين يأتون من كافة بقاع العالم ليلتقوا في مؤتمر مكة الدولي ويقدموا آخر ما توصل له العلم الحديث من دراسات وابتكارات وأبحاث في مجال طب الفم والأسنان.
وأضاف الطيار: في كل مؤتمرات مكة لطب الأسنان تقام مسابقة لأفضل بحث علمي يتنافس عليه الباحثون في جميع أنحاء العالم، تتجاوز المئة بحث علمي، تحت إشراف لجنة علمية من نخبة من أطباء الفم والأسنان، ويقدم خلالها جائزة لأفضل ثلاثة بحوث علمية، بالإضافة إلى تقديم العديد من ورش العمل العملية خلال فترة انعقاد المؤتمر بواسطة نخبة من المدربين والمتخصصين وبأحدث وسائل التدريب.
وأكد أن انعقاد هذا المؤتمر العالمي الخاص بطب الأسنان ليس إلا إحدى ثمار النهضة التنموية الشاملة في المجال الصحي، التي تشهدها المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين.
معرض مؤتمر مكة يستقبل زواره بنصائح تثقيفية في طب الأسنانهادي العصيمي الخليج 365 2019-04-05
شهد معرض مؤتمر مكة الدولي 16 لطب الأسنان، في يوم يومه الثاني، إقبالاً كبيرًا من قبل زوار المؤتمر والمهتمين بطب الأسنان، إذ يحتوي على أكثر من 40 ركناً تثقيفياً، ويشارك فيه سنويًا نخبة من الشركات العالمية الطبية والبحثية والشركات الإعلامية والمؤسسات والأفراد.
وقال رئيس لجنة العلاقات العامة والإعلام بالمؤتمر عبدالمجيد الطيار: فعاليات مؤتمر مكة الدولي لطب الأسنان تستمر لمدة 3 أيام، يتخللها معرض مصاحب وسلسلة محاضرات تعقد خلال فترة المؤتمر، ويشارك فيها كوكبة من المتحدثين الدوليين من نخبة الأطباء والمتخصصين يأتون من كافة بقاع العالم ليلتقوا في مؤتمر مكة الدولي ويقدموا آخر ما توصل له العلم الحديث من دراسات وابتكارات وأبحاث في مجال طب الفم والأسنان.
وأضاف الطيار: في كل مؤتمرات مكة لطب الأسنان تقام مسابقة لأفضل بحث علمي يتنافس عليه الباحثون في جميع أنحاء العالم، تتجاوز المئة بحث علمي، تحت إشراف لجنة علمية من نخبة من أطباء الفم والأسنان، ويقدم خلالها جائزة لأفضل ثلاثة بحوث علمية، بالإضافة إلى تقديم العديد من ورش العمل العملية خلال فترة انعقاد المؤتمر بواسطة نخبة من المدربين والمتخصصين وبأحدث وسائل التدريب.
وأكد أن انعقاد هذا المؤتمر العالمي الخاص بطب الأسنان ليس إلا إحدى ثمار النهضة التنموية الشاملة في المجال الصحي، التي تشهدها المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين.
05 إبريل 2019 - 29 رجب 1440
08:29 PM
يضم 40 ركناً متنوعاً ويشارك فيه نخبة من الشركات العالمية والبحثية
شهد معرض مؤتمر مكة الدولي 16 لطب الأسنان، في يوم يومه الثاني، إقبالاً كبيرًا من قبل زوار المؤتمر والمهتمين بطب الأسنان، إذ يحتوي على أكثر من 40 ركناً تثقيفياً، ويشارك فيه سنويًا نخبة من الشركات العالمية الطبية والبحثية والشركات الإعلامية والمؤسسات والأفراد.
وقال رئيس لجنة العلاقات العامة والإعلام بالمؤتمر عبدالمجيد الطيار: فعاليات مؤتمر مكة الدولي لطب الأسنان تستمر لمدة 3 أيام، يتخللها معرض مصاحب وسلسلة محاضرات تعقد خلال فترة المؤتمر، ويشارك فيها كوكبة من المتحدثين الدوليين من نخبة الأطباء والمتخصصين يأتون من كافة بقاع العالم ليلتقوا في مؤتمر مكة الدولي ويقدموا آخر ما توصل له العلم الحديث من دراسات وابتكارات وأبحاث في مجال طب الفم والأسنان.
وأضاف الطيار: في كل مؤتمرات مكة لطب الأسنان تقام مسابقة لأفضل بحث علمي يتنافس عليه الباحثون في جميع أنحاء العالم، تتجاوز المئة بحث علمي، تحت إشراف لجنة علمية من نخبة من أطباء الفم والأسنان، ويقدم خلالها جائزة لأفضل ثلاثة بحوث علمية، بالإضافة إلى تقديم العديد من ورش العمل العملية خلال فترة انعقاد المؤتمر بواسطة نخبة من المدربين والمتخصصين وبأحدث وسائل التدريب.
وأكد أن انعقاد هذا المؤتمر العالمي الخاص بطب الأسنان ليس إلا إحدى ثمار النهضة التنموية الشاملة في المجال الصحي، التي تشهدها المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين.
، معرض مؤتمر مكة يستقبل زواره بنصائح تثقيفية في طب الأسنان ،
المصدر : الخليج 365
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