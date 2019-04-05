، "المطلق": المحرم والقوامة والحجاب تشريعات من خالق خبير بصالح المرأة ،

- 1/2
- 2/2
شدد عضو هيئة كبار العلماء المستشار في الديوان الملكي الدكتور عبدالله بن محمد المطلق، على أن الحجاب والحياء والعفاف وعدم الاختلاط والمحرم والقوامة، كلها تشريعات إلهية لحماية المرأة ووقاية للفضيلة وصيانة للأعراض، مشيراً إلى أن هذه التشريعات من الخالق العليم الخبير الذي يعرف ما يصلح المرأة ويصلح لها.
جاء ذلك في تغريدة كتبها "المطلق" من حسابه بـ"تويتر" قال فيها: "الحجاب والحياء والعفاف وعدم الاختلاط والمحرم والقوامة كلها تشريعات إلهية من الخالق العليم الخبير الذي يعرف ما يصلح المرأة ويصلح لها، {ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير} وهي حماية للمرأة ووقاية للفضيلة وصيانة للأعراض، {إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرًا}".
"المطلق": المحرم والقوامة والحجاب تشريعات من خالق خبير بصالح المرأةعبدالحكيم شار الخليج 365 2019-04-05
شدد عضو هيئة كبار العلماء المستشار في الديوان الملكي الدكتور عبدالله بن محمد المطلق، على أن الحجاب والحياء والعفاف وعدم الاختلاط والمحرم والقوامة، كلها تشريعات إلهية لحماية المرأة ووقاية للفضيلة وصيانة للأعراض، مشيراً إلى أن هذه التشريعات من الخالق العليم الخبير الذي يعرف ما يصلح المرأة ويصلح لها.
جاء ذلك في تغريدة كتبها "المطلق" من حسابه بـ"تويتر" قال فيها: "الحجاب والحياء والعفاف وعدم الاختلاط والمحرم والقوامة كلها تشريعات إلهية من الخالق العليم الخبير الذي يعرف ما يصلح المرأة ويصلح لها، {ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير} وهي حماية للمرأة ووقاية للفضيلة وصيانة للأعراض، {إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرًا}".
05 إبريل 2019 - 29 رجب 1440
08:23 PM
قال: الحياء والعفاف وعدم الاختلاط حماية لها ووقاية للفضيلة وتصون الأعراض
شدد عضو هيئة كبار العلماء المستشار في الديوان الملكي الدكتور عبدالله بن محمد المطلق، على أن الحجاب والحياء والعفاف وعدم الاختلاط والمحرم والقوامة، كلها تشريعات إلهية لحماية المرأة ووقاية للفضيلة وصيانة للأعراض، مشيراً إلى أن هذه التشريعات من الخالق العليم الخبير الذي يعرف ما يصلح المرأة ويصلح لها.
جاء ذلك في تغريدة كتبها "المطلق" من حسابه بـ"تويتر" قال فيها: "الحجاب والحياء والعفاف وعدم الاختلاط والمحرم والقوامة كلها تشريعات إلهية من الخالق العليم الخبير الذي يعرف ما يصلح المرأة ويصلح لها، {ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير} وهي حماية للمرأة ووقاية للفضيلة وصيانة للأعراض، {إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرًا}".
، "المطلق": المحرم والقوامة والحجاب تشريعات من خالق خبير بصالح المرأة ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر "المطلق": المحرم والقوامة والحجاب تشريعات من خالق خبير بصالح المرأة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.