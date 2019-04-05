محمد بن مسعود - الدمام - أكد أن رؤيته تؤخذ في الاعتبار عند ترائي هلال رمضان أكد الخبير الفلكي "ملهم هندي"، تعذر رؤية هلال شعبان في السعودية ‏الليلة. وقال "هندي" عبر حسابه الرسمي في تويتر: رغم تعذر رؤية الهلال الليلة؛ سيكون غدًا غرة شهر شعبان وفق تقويم أم القرى؛ حيث إن نتائج رؤية هلال شعبان تؤخد بعين الاعتبار في ترائي هلال رمضان المبارك. الفلكي "ملهم هندي": تعذرت رؤية هلال شعبان.. ولا اعتبار لرؤيته من عدمها عبدالله البرقاوي الخليج 365 2019-04-05 أكد الخبير الفلكي "ملهم هندي"، تعذر رؤية هلال شعبان في السعودية ‏الليلة. وقال "هندي" عبر حسابه الرسمي في تويتر: رغم تعذر رؤية الهلال الليلة؛ سيكون غدًا غرة شهر شعبان وفق تقويم أم القرى؛ حيث إن نتائج رؤية هلال شعبان تؤخد بعين الاعتبار في ترائي هلال رمضان المبارك. Advertisements 05 إبريل 2019 - 29 رجب 1440 07:45 PM أكد أن رؤيته تؤخذ في الاعتبار عند ترائي هلال رمضان أكد أن رؤيته تؤخذ في الاعتبار عند ترائي هلال رمضان أكد الخبير الفلكي "ملهم هندي"، تعذر رؤية هلال شعبان في السعودية ‏الليلة. وقال "هندي" عبر حسابه الرسمي في تويتر: رغم تعذر رؤية الهلال الليلة؛ سيكون غدًا غرة شهر شعبان وفق تقويم أم القرى؛ حيث إن نتائج رؤية هلال شعبان تؤخد بعين الاعتبار في ترائي هلال رمضان المبارك. ، الفلكي "ملهم هندي": تعذرت رؤية هلال شعبان.. ولا اعتبار لرؤيته من عدمها ،

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