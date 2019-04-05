توجه نحو تصنيع السيارات الكورية الجنوبية داخل المملكة

قال وزير الاقتصاد والتخطيط محمد التويجري، إن المملكة تجري محادثات متقدمة جداً مع شركات تصنيع السيارات في كوريا الجنوبية، لإنتاج وتصنيع السيارات داخل المملكة.
وأوضح التويجري، الذي يزور كورويا الجنوبية للمشاركة في “الدورة الثانية لاجتماعات لجنة رؤية 2030 السعودية/ الكورية الجنوبية”، أن هذه المحادثات تأتي حرصاً من المملكة على التعاون مع كوريا الجنوبية في مجال النقل والخدمات اللوجستية وتنمية الموارد البشرية، وفي المجالين الثقافي والسياحي مستقبلاً.
وأضاف وزير الاقتصاد والتخطيط، أن المملكة ستجهز البنية التحتية والطاقة والمواقع للشركات الكورية الجنوبية الراغبة في دخول السوق السعودية، مشيراً إلى أن الطلب على السيارات في المملكة يصل إلى 300 ألف وحدة، وتوقع أن يزيد هذا الرقم على مليونين في حال دخول الشركات الكورية منطقة الشرق الأوسط عبر المملكة.
وأشار التويجري إلى أن بعض شركات تصنيع السيارات الكورية الجنوبية لديها شركاء ممتازون داخل المملكة، ولديها معرفة كبيرة بالسوق السعودي، مثل شركة هيونداي موتور، وأن عدداً من الشركات السعودية تجري محادثات متقدمة مع نظيراتها الكورية الجنوبية للتصنيع داخل المملكة.
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