عبدالرحمن بن مساعد لـ جمال ريان: لا تحتاج شخصية مثلك للجوء لأساليب دنيئة كالتي تفتري بها علي

قصف عبدالرحمن بن مساعد الرئيس الأسبق لنادي ” الهلال ” ، جبهة الإعلامي جمال ريان المذيع في قناة ” الجزيرة ” ، قائلا: ” يا جمال ريان وكفى .. لا تحتاج شخصية مثلك للجوء لأساليب دنيئة كالتي تفتري بها علي لتشويهها او للإساءة لها فأنت تقوم بهذا الدور بنفسك وبتصرفاتك ” .
وأضاف بن مساعد: ” عندنا مثل شعبي يقول ” كل يرى الناس بعين طبعه .. لا تسقط علي ما يقبله خلقك ولا تقبله أخلاقي ..قدم دليلك لأي محكمة محايدة ان كنت صادقًا ” ، متهكما من جمال ريان: ” تصحيح أخطأت في الإسم.. جمال رأيان ” .
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