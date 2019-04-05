الجوازات تتيح تجديد جواز السفر إلكترونيا دون النظر للمدة المتبقية في صلاحيته

أتاحت المديرية العامة للجوازات تجديد جواز السفر في أي وقت ودون النظر للمدة المتبقية في صلاحية الجواز عبر منصة أبشر الإلكترونية. وأوضحت أنه يمكن تجديد الجواز في أي وقت، واستلامه من إدارات الجوازات أو عن طريق خدمة واصل التابعة للبريد السعودي.

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