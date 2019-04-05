حذرت الإدارة العامة للمرور من تجاوز السرعات المحددة على الطرق ، مؤكدة ضرورة تخفيف السرعة وفقاً لحالة السير والظروف المختلفة على الطريق . جاء ذلك رداً على سؤال وجهه أحد المواطنين اليوم الجمعة ، حول السرعة المسموح بها داخل محيط الإشارة ومدى اختلافها عن سرعة الشارع .

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كانت هذه تفاصيل خبر المرور ترد على استفسار بشأن السرعة المسموح بها داخل محيط الإشارة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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