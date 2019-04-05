هيئة تطوير الرياض تقر إنشاء 4 مشاريع سياحية وترفيهية وفندقية.. تعرف على تفاصيلها

وافق مجلس هيئة تطوير مدينة الرياض خلال اجتماعها الأربعاء برئاسة رئيس الهيئة الأمير فيصل بن بندر، على طلبات عدد من المطورين لإنشاء المشاريع السياحية والترفيهية والتجارية والمكتبية.

وشملت هذه المشروعات:

– مشروع إنشاء مجمع سياحي ترفيهي يضم 23 مبنى للفلل الفندقية، على مساحة 15 ألف متر مربع، بحي القيروان.

– مشروع إنشاء مجمع تجاري مكتبي يضم فندقاً من فئة 5 نجوم بارتفاع 7 أدوار، على طريق التخصصي (الثمامة) بحي المونسية على مساحة 170 ألف متر مربع.

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– مشروع إنشاء مجمع متكامل يضم منشآت ترفيهية ومكتبية وتجارية وفندقاً بارتفاع 13 دوراً، عند تقاطع طريق الملك عبد الله مع طريق الدائري الشرقي في حي الحمراء على مساحة 92 ألف متر مربع.

– مشروع إنشاء برج فندقي من فئة 5 نجوم بارتفاع 15 دوراً على الطريق الدائري الشمالي، على مساحة 25 ألف متر مربع.

وأكد اجتماع الهيئة أن هذه المشروعات ستسهم في رفع طاقة المدينة الاستيعابية من الغرف الفندقية، وتعزيز قطاعاتها السياحية والترفيهية، وإيجاد فرص وظيفية جديدة للمواطنين.