شاهد: أحدث ظهور لحسني مبارك وعائلته مع شاعر سعودي

نشر الشاعر السعودي حسن الطيار صوراً مع الرئيس المصري الأسبق محمد حسني مبارك وزوجته وابنيه، وذلك بعد زيارته له في مصر، ووعد بنشر صور أخرى من الزيارة.
وقال الطيار: “تشرفت وزوجتي بلقاء والسلام على صاحب الفخامة السيد الرئيس محمد حسني مبارك رئيس جمهورية مصر العربية الأسبق، وصاحبة الرفعة السيدة سوزان مبارك، وأصحاب السيادة الأستاذ علاء مبارك، والأستاذ جمال مبارك”.
وأضاف: “غمرنا كرم هذه الأسرة العظيمة التي أعجزت الكلمات عن التعبير والتقدير.. وللصور بقية”.
ومنذ تنحي مبارك عن حكم مصر إثر أحداث ثورة يناير 2011، لا يظهر في وسائل الإعلام إلا مرات قليلة، أثناء محاكمته أو في زيارات لشخصيات مصرية وعربية أو لقاءات صحفية موجزة.
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