فلسطين تشارك في مهرجان المسرح المدرسي بمدينة تونس

شاركت دولة فلسطين في مهرجان المسرح المدرسي بنسخته الرابعة بمدينة نابل الساحلية التونسية، إلى جانب تونس، والمملكة العربية السعودية، وروسيا، وفرنسا.

ومثل فلسطين بالمهرجان، طلبة من مدرسة ذكور الغزالية الأساسية بمدينة نابلس، الذين عرضوا مسرحية "نحب الحياة إذا ما استطعنا إليها سبيلا" التي جسدت واقع ومعاناة أبناء شعبنا وما يمارس ضدهم من جرائم وانتهاكات من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي.

والمسرحية من إخراج أحمد أبو هنطش، وأعد النص المسرحي مدير المدرسة عمار عمران.

وتواصل المهرجان على مدار ثلاثة أيام، تخلله ورش علمية ودروس مسرحية، كما تم منح شهادات شكر لجميع أعضاء الوفد الفلسطيني لجهودهم في إنجاح المهرجان، حيث أن دولة فلسطين مشارك مستمر في كافة نسخ المهرجان، إلى جانب الشقيقة تونس.