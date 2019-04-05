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مشاهدة مباراة الشباب والاهلي مباشر في الدروي السعودي 2019 - دوري بلس

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نكون معكم في بث مباشر يوم الجمعة، لاحداث مباراة الشباب ضد الاهلي من ملعب استاد الأمير فيصل بن فهد، في إطار مواجهات الأسبوع السادس والعشرين من دوري كأس الأمير السعودي 2019 لكرة القدم.

وتنقل مباراة الاهلي والشباب عبر قناتي دوري بلس الأولى والسعودية الأولى، فيما يعلق عليها سمير المعيرفي عبر الرياضية، وعيسى الحربي في دوري بلس مباشر.

يذكر أن الأهلي يتواجد في المركز الخامس في ترتيب الدوري السعودي برصيد 43 نقطة، في حين يحتل الشباب الترتيب الثالث برصيد 47 نقطة.

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وفي الترتيب الأول، يتواجد النصر برصيد 61 نقطة، بينما يحتل الهلال المركز الثاني برصيد 61 نقطة، بعد فوزه الشاق أمس.

لمشاهدة المباراة اضغط هنا عبر دوري بلس أو تابع في الاسفل مع بدء المباراة

 

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