بالفيديو.. “منصور الرقيبة” يكشف قصة غريبة عن خسارته 30 مليون ريال في لحظات بسيطة

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. كشف منصور الرقيبة، أحد مشاهير تطبيق “سناب شات”، قصة غريبة عن خسارته مبلغ يقدر بـ30 مليون ريال في لحظات بسيطة، وسبب التشكيك في الموضوع.

توثيق القصة

وقال “الرقيبة” خلال لقاءه في برنامج “ترند السعودية”: “طبعا أنا يمكن اللي شكك في القصة أقول له ينتظر بس 18 يومًا، فيه برنامج وثق هذا الأمر كاملًا”.

لحظات فقر

وأضاف: “غرابة القصة تخلي الواحد يشك، لحظات بسيطة تكون صاحب ثراء ولحظات بسيطة تكون فقير، والناس شوي اليوم صارت تحب إنها تدخل داخل السطور”.

خسائر في الأسهم

وأوضح “الرقيبة”، أن السبب وراء خسارته مبلغ 30 مليون ريال، هو “خسائر أسهم” (عمل في البورصة)، مبينًا أنه اتجه الآن للاستثمار في مجالات أخرى، وأسس مجموعة طبية مختصة بالأسنان والتجميل.





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