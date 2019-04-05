«الغذاء والدواء» تحذِّر من مكمل غذائي: تخلصوا منه

حذّرت الهيئة العامة للغذاء والدواء، اليوم الجمعة، من استخدام جميع التشغيلات للمكمل الغذائي «فوريفر جين شيا»، موضحةً أنّه لم يتم التأكّد من خلوه من مواد قد تكون مضرة بالصحة.

وقالت الهيئة، في بيان مقتضب عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، إنّ الشركة المنتجة تسوّق له بادعاءات طبية مضللة، ولم يتم التأكد من سلامته وفعاليته، موضحةً أنّها «فوريفر جين شيا» غير مسجل لدى سجلاتها.

ونشرت «الغذاء والدواء» «إنفو جراف» يتضمّن مزيدًا من التفاصيل عن هذا المنتج، قائلةً: إنّ علامته التجارية «فوريفر»، وبلد الصنع هي الولايات المتحدة الأمريكية، ويُلزم هذا الحظر جميع تواريخ الصلاحية وكذا جميع التشغيلات.

وأوضحت أنّه لا يمكن التأكُّد من خلو هذا المنتج من مواد قد تكون مضرة بالصحة، ونصحت المستهلكين بعدم استخدامه والتخلص منه، وكذا تجنّب استخدام المستحضرات الصيدلانية غير المسجلة لدى الهيئة، وعدم شراء المستحضرات الصيدلانية من منشآت غير مرخصة أو قنوات بيع غير نظامية.

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وكانت الهيئة قد أعلنت في وقت سابق من اليوم، إغلاق ثلاثة مستودعات لمنتجات التجميل ومصنع عطور بالمنطقة الشرقية؛ بسبب العمل دون ترخيص، وقالت إنّ مجموع ما ضبطه مفتشو الهيئة في المستودعات بلغ 39 ألفًا و702 منتج مخالف؛ لعدم الإدراج وسوء التخزين.

ولم يلتزم مصنع العطور المخالف باشتراطات التوزيع والتخزين الجيد بحسب الهيئة التي أعلنت اتخاذ الإجراءات النظامية بحق المسؤولين عن المستودعات والمصنع.

في شأنٍ آخر، اقترحت الهيئة إنشاء مركز خليجي لسلامة الغذاء وتقييم المخاطر، وقد جاء ذلك خلال الاجتماع الرابع للجنة الوزارية لسلامة الأغذية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، بحضور الرئيس التنفيذي للهيئة الدكتور هشام بن سعد الجضعي، بمقر الهيئة الاستشارية للمجلس الأعلى لمجلس التعاون بمسقط.

وناقش الاجتماع اللائحة التنفيذية للقانون الموحد للغذاء لدول مجلس التعاون، إضافة إلى متابعة القرارات الصادرة عن اللجنة الوزارية في الاجتماع الثالث، والدليل الخليجي للرقابة على الأغذية المستوردة وآليته، وفعاليات اليوم الخليجي لسلامة الأغذية للعامين 2017 و2018، والخطة الاستراتيجية للجنة الخليجية لسلامة الأغذية (2019- 2022).