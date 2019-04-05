المرور ينوه بموعد الرصد الآلي لـ«الجوال وحزام الأمان» في نجران

قام المرور السعودي، اليوم الجمعة، بالتذكير بالمدة المتبقية على تطبيق نظام الرصد الآلي لمخالفتي حزام الأمان واستخدام الجوال بمنطقة نجران، وأوضح المرور، عبر حسابه بموقع التواصل تويتر، أنه تبقى يومان على بداية الرصد الآلي لمخالفتي عدم ربط حزام الأمان واستخدام الجوال باليد أثناء القيادة، وذلك في منطقة نجران.

وبدأ المرور تطبيق نظام الرصد الآلي لتلك المخالفتين على عدة مراحل، كان آخرها منطقة الباحة، وبدأت تلك الإجراءات في مارس 2018 بمدن الرياض وجدة والدمام، تتبعها تطبيقها في مدن أخرى، تمهيدًا لتعميمها في جميع المدن بالمملكة.

وكانت الإدارة العامة للمرور أوضحت سابقًا، أن قيمة مخالفة عدم ربط حزام الأمان تبلغ 150 ريالًا، وقيمة مخالفة استخدام الجوال أثناء القيادة 150 ريالًا، ولا تتجاوز 300 ريال في المرة الأولى، وعند تكرارها خلال 30 يومًا يتم رفع الغرامة إلى حدها الأعلى أو الإيقاف لمدة 24 ساعة أو كلتا العقوبتين.

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وأضافت أنه لا يتم إيقاف من يستخدم الجوال أثناء القيادة 24 ساعة مباشرة، لكن بعد قيام رجل المرور بإيقاف المخالف، والتأكد من سجلِّه بالحاسب الآلي، وفي حالة وجود مخالفة مسجلة عليه من المخالفات المؤثرة في السلامة العامة، يتم عرضه على هيئة الفصل في المخالفات المرورية؛ للنظر في أمر إيقافه لتكرار المخالفات منه.

وأشارت الإدارة العامة للمرور إلى أن من كان سجله خاليًّا من تلك المخالفات، يُكتفَى بتسجيل المخالفة عليه، والتشديد له على عدم تكرارها، حتى لا يتعرض للإيقاف.

وأضافت أن مخالفة عدم ربط حزام الأمان لا تقتصر على قائد المركبة فقط، بل تشمل الراكب في المقعد الأمامي، موضحةً: «حيث سيتم تسجيل المخالفات على مالكي المركبات أو المفوضين بقيادتها، وسيتم إشعارهم بها عبر رسائل نصية».

وتتضمن المخالفات الـ11 المؤثرة في السلامة العامة التي حددتها إدارة المرور، «التفحيط، وقيادة المركبة تحت تأثير مسكر أو مخدر، وتجاوز إشارة المرور الضوئية أثناء الضوء الأحمر، وقيادة المركبة بالاتجاه المعاكس لحركة السير، والمراوغة بسرعة بين المركبات على الطرق العامة، وطمس لوحات المركبة، والتجاوز في المنعطفات، وقيادة المركبة دون مكابح أو أنوار، وتجاوز السرعة المحددة بأكثر من 25 كيلومترًا/الساعة، واستخدام الهاتف المحمول أثناء القيادة، وعدم التوقف تمامًا عند إشارة (قف)».