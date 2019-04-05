«التوعية المرورية» توضح محظورات استخدام «كراسي الأطفال»

أطلقت اللجنة الوطنية للتوعية المرورية، اليوم الجمعة، حملة كراسي الأطفال تحت عنوان «درب السلامة»، بمشاركة جميع الجهات المعنية بسلامة الطرق.

وتأتي الحملة تنفيذًا للخطة الوطنية التوعوية بسلامة الطرق، وتستهدف إيضاح فوائد مقاعد الأطفال، وضرورة وجودها أسوة بالنماذج العالمية الخارجية، وخطورة عدم وجود الكراسي المخصصة للأطفال في حالة التعرض لحوادث سير.

وتقوم الحملة، على توعية قائدي المركبات عبر رسائل توعوية تبرز أهمية وجود مقعد للطفل داخل المركبة؛ للحفاظ على سلامته خلال رحلة السير عبر الطرقات، إسهامًا في تقليل عدد الحوادث والوفيات.

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وأعدّ المركز الوطني لسلامة الطرق، مواد توعوية متنوعة لهذا الغرض من خلال حسابه الرسمي عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، متاحة للجميع استخدامها؛ لإيصال رسالة الحملة للمجتمع.

وأظهر «إنفو جراف» نشره المركز، بعض المعلومات عن الحملة، جاء فيها أنّ مقاعد الأطفال داخل السيارة معدة بغرض استيعاب وتثبيت الطفل في وضعية الاستلقاء، ويجب ألا تسبّب وسائل التثبيت ضغطًا على أجزاء الطفل الضعيفة، مثل البطن أو بين الفخذين وغيرهما، كما يتوجب أن تكون مسّاكات الكتف في المكان المخصص لها وتكون مستوية وغير ملتفّة، ويجب الحذر من تثبيت الأطفال في المقاعد التي توجد فيها أكياس هوائية، مع التأكّد من إحكام الحزام.

وأوضح المركز أسباب استخدام هذا المقعد داخل السيارة، وتتمثل في المحافظة على الطفل واستيعابه في وضعية الاستلقاء، والوقاية من الصدمات ومخاطر الحوادث، وحماية أجزاء جسمه من الحوادث (الرأس، الكتف، العمود الفقري)، كما تجعل قائد السيارة مطمئنًا على الطفل أثناء القيادة.

ويعد المركز أحد مشروعات التحوُّل الوطني 2020 نحو تحسين مستويات السلامة المرورية لتصبح المملكة ضمن أقل 20 دولة في نسبة الحوادث بحلول عام 2030، وتم تدشين حساب المركز مطلع مارس الماضي.