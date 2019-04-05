السعودية اليوم / "الأرصاد" تنبه باستمرار هطول أمطار رعدية على نجران



نجران 29 رجب 1440هـ الموافق 05 أبريل 2019 م واس

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، من استمرار هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على منطقة نجران، تشمل مدينة نجران ومحافظة شرورة والأجزاء المجاورة، تستمر حتى الساعة الـ 12 من منتصف الليل.

من جهتها دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة نجران، الجميع إلى أخذ الحيطة والحذر وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول، واتخاذ التدابير والاحتياطات واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني.

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19:51ت م

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