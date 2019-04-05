السعودية اليوم / جامعة أم القرى تحتفي بأكثر من 10 آلاف خريجة من الدراسات العليا والبكالوريوس



مكة المكرمة 29 رجب 1440 هـ الموافق 05 إبريل 2019 م واس

شهدت وكيلة جامعة أم القرى لشؤون الطالبات، الدكتورة سارة الخولي، عصر اليوم الجمعة، في قاعة الملك سعود بالمدينة الجامعية بالعابدية، حفل تخرج أكثر من 10 آلاف طالبة من مختلف التخصصات والدرجات العلمية، وذلك عن العام الجامعي 1439/1440هـــ.

ويمثلن خريجات الدفعة 67 المقر الرئيسي في مكة المكرمة، وفروعها في محافظات "الجموم، والقنفذة، والليث، وأضم"، حيث بلغ عدد خريجات حملة "الدكتوراه، والماجستير، والدبلوم العالي/ تربية"، نحو 607 خريجة، فيما بلغ عدد خريجات "البكالوريوس وما دونها، ومعهد اللغة العربية لغير الناطقين بها، نحو 9,608 طالبة خريجة.

ورفعت وكيلة الجامعة لشؤون الطالبات الدكتورة سارة الخولي، شكرها لمقام خادم الحرمين الشريفين، ولسمو ولي عهده الأمين، على دعمهما المتواصل لتطوير منظومات جامعة أم القرى التعليمية والإدارية والبحثية في ظل رؤية 2030.

وثمنت الدكتورة الخولي، دعم معالي وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ، وعناية معالي مدير جامعة أم القرى الأستاذ الدكتور عبدالله بافيل، على رفد المنظومة الجامعية ببرامج ساهمت في صقل مهارات الطالبات المتخرجات، عبر أنشطة علمية وثقافية ومعرفية صممت وفق معايير الجودة العالمية، ستمكنهن من خدمة وطنهن وتشييد نهضته، والوصول به إلى المستويات العالمية.

وأكدت الدكتورة الخولي، بأن مخرجات الجامعة تتوافق مع المنظومة التعليمية الحديثة وخطط الجامعة الاستراتيجية، الهادفة إلى تخريج كوادر محترفة تستطيع الاندماج السريع في سوق العمل بكفاءة معرفية ومهارة مهنية عالية.

وانطلقت مراسم الحفل بتخريج كوكبة من طالبات أم القرى، حيث ابتدأ الحفل الخطابي بكلمة ترحيبية لراعية الحفل، وكيلة الجامعة لشؤون الطالبات الدكتورة سارة الخولي، وعميدة الدراسات الجامعية للطالبات الدكتورة هالة العمودي، ووكيلات العمادات والكليات، وعضوات هيئة التدريس، وضيفات الحفل الكريم من أمهات الخريجات.

من جانبها، أكدت وكيلة عمادة القبول التسجيل الدكتورة فاطمة الغامدي، أن حفل التخرج جاء نتيجة حصاد سنوات من الجد والاجتهاد، مشيرة إلى أن جامعة أم القرى هيأت لطالباتها جميع مستلزمات "الدعم العلمي والمعرفي"، وفق أعلى معايير الجودة والمنافسة المهارية والابتكارية لتنمية شخصياتهن، وهو ما أكسبهن الخبرات اللازمة ليصبحن قادرات على استكمال مسيرتهن العملية وفق أهداف رؤية المملكة الطموحة، ومستهدفات خطة التحول الوطني 2020.

وألقت كلمة الخريجات بالنيابة عن زميلاتها، الطالبة دلال آل الشيخ، خريجة كلية اللغة العربية وآدابها، والتي قدّمت شكرها لقيادات الجامعة على تهيئة سبل الدرس والعلم، وكرمت عقب ذلك الطالبات الأوائل على مستوى الدفعات والمتفوقات من مختلف المراحل العلمية بهدايا قيّمة.

// انتهى //

19:50ت م

0126





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / جامعة أم القرى تحتفي بأكثر من 10 آلاف خريجة من الدراسات العليا والبكالوريوس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.