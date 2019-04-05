ثقافي / معرض "مؤتمر مكة الدولي" يستقبل زواره بنصائح تثقيفية في طب الأسنان



مكة المكرمة 29 رجب 1440 هـ الموافق 05 إبريل 2019 م واس

حظي معرض مؤتمر مكة الدولي 16 لطب الأسنان الذي يحتوى على أكثر من 40 ركناً تثقيفياً، على إقبال كبير من قبل زوار المؤتمر والمهتمين بطب الأسنان، حيث يشارك فيه سنوياً نخبة من الشركات العالمية الطبية والبحثية و الشركات الإعلامية و المؤسسات و الأفراد .

وأوضح رئيس لجنة العلاقات العامة والإعلام بالمؤتمر عبدالمجيد الطيار أن فعاليات "مؤتمر مكة الدولي لطب الأسنان" يستمر لمدة 3 أيام، يتخللها معرض مصاحب وسلسلة من المحاضرات تعقد خلال فترة المؤتمر و يشارك فيها كوكبة من المتحدثين الدوليين من نخبة الأطباء و المتخصصين يأتون من كافة بقاع العالم ليلتقوا في مؤتمر مكة الدولي ويقدموا آخر ما توصل له العلم الحديث من دراسات و ابتكارات و أبحاث في مجال طب الفم و الأسنان.

وأضاف الطيار في كل مؤتمرات مكة لطب الأسنان تقام مسابقة لأفضل بحث علمي يتنافس عليه الباحثون في جميع أنحاء العالم، تتجاوز المئة بحث علمي، تحت إشراف لجنة علمية من نخبة من أطباء الفم و الأسنان، و يقدم خلالها جائزة لأفضل ثلاث بحوث علمية ، بالإضافة إلى تقديم العديد من ورش العمل العملية خلال فترة انعقاد المؤتمر بواسطة نخبة من المدربين و المتخصصين و بأحدث وسائل التدريب.

وأكد أن انعقاد هذا المؤتمر العالمي الخاص بطب الأسنان ليس إلا إحدى ثمار النهضة التنموية الشاملة في المجال الصحي التي تشهدها المملكة العربية

// انتهى //

19:50ت م

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مكة المكرمة 29 رجب 1440 هـ الموافق 05 إبريل 2019 م واسحظي معرض مؤتمر مكة الدولي 16 لطب الأسنان الذي يحتوى على أكثر من 40 ركناً تثقيفياً، على إقبال كبير من قبل زوار المؤتمر والمهتمين بطب الأسنان، حيث يشارك فيه سنوياً نخبة من الشركات العالمية الطبية والبحثية و الشركات الإعلامية و المؤسسات و الأفراد .وأوضح رئيس لجنة العلاقات العامة والإعلام بالمؤتمر عبدالمجيد الطيار أن فعاليات "مؤتمر مكة الدولي لطب الأسنان" يستمر لمدة 3 أيام، يتخللها معرض مصاحب وسلسلة من المحاضرات تعقد خلال فترة المؤتمر و يشارك فيها كوكبة من المتحدثين الدوليين من نخبة الأطباء و المتخصصين يأتون من كافة بقاع العالم ليلتقوا في مؤتمر مكة الدولي ويقدموا آخر ما توصل له العلم الحديث من دراسات و ابتكارات و أبحاث في مجال طب الفم و الأسنان.وأضاف الطيار في كل مؤتمرات مكة لطب الأسنان تقام مسابقة لأفضل بحث علمي يتنافس عليه الباحثون في جميع أنحاء العالم، تتجاوز المئة بحث علمي، تحت إشراف لجنة علمية من نخبة من أطباء الفم و الأسنان، و يقدم خلالها جائزة لأفضل ثلاث بحوث علمية ، بالإضافة إلى تقديم العديد من ورش العمل العملية خلال فترة انعقاد المؤتمر بواسطة نخبة من المدربين و المتخصصين و بأحدث وسائل التدريب.وأكد أن انعقاد هذا المؤتمر العالمي الخاص بطب الأسنان ليس إلا إحدى ثمار النهضة التنموية الشاملة في المجال الصحي التي تشهدها المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله -.// انتهى //19:50ت م0125

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