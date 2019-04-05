السعودية اليوم / الجيش الجزائري يوقف إرهابيين في الشمال



الجزائر 29 رجب 1440 هـ الموافق 05 ابريل 2019 م واس

أوقف الجيش الجزائري اليوم عنصري دعم للجماعات الإرهابية في عمليتين متفرقتين بمدينتي وهران وخنشلة شمال غرب وشمال شرق البلاد .

وقالت وزارة الدفاع الجزائرية في بيان اليوم : إن عناصرها بالتعاون مع الجمارك بمدينة تمنراست أوقفت 30 مهرباً ، وصادرت منهم مركبة رباعية الدفع و17 جهاز كشف عن المعادن، و 9 مولدات كهربائية، و 8 مطارق ضغط وأغراض أخرى .

// انتهى //

19:47ت م

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