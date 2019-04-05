السعودية اليوم / سفير خادم الحرمين الشريفين لدى لبنان يزور نقابة الصحافة اللبنانية



بيروت 29 رجب 1440 هـ الموافق 05 إبريل 2019 م واس

زار سفير خادم الحرمين الشريفين لدى لبنان وليد بن عبدالله بخاري مقر نقابة الصحافة اللبنانية في بيروت اليوم .

وكان في استقباله نقيب الصحافة اللبنانية عوني الكعكي وأعضاء مجلس النقابة .

وبحثا خلال اللقاء سبل تعزيز التعاون الإعلامي بين البلدين .

// انتهى //

19:46ت م

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