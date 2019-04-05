السعودية اليوم / تخريج 957 متدرب من كليات تقنية وسياحة وفندقة والمعاهد الصناعية بالمدينة المنورة



المدينة المنورة 29 رجب 1440هـ الموافق 5 إبريل 2019م واس

تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنورة وبحضور صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن خالد الفيصل نائب أمير المنطقة ، نظمت الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بالمدينة المنورة حفل تخريج طلاب الكليات التقنية وكلية السياحة والفندقة والمعاهد الصناعية بالمدينة المنورة الذي بلغ عددهم 957 متدرب وذلك بحضور معالي محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتور أحمد الفهيد .

وأكد مدير عام الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة المدينة المنورة الدكتور عيد بن عياد الردادي أن رعاية سمو أمير منطقة المدينة المنورة وحضور وتشريف سمو نائب أمير المنطقة يعد وسام فخر للخريجين ودعم للكوادر الوطنية المدربة التي تسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية لوطننا الغالي .

وقدم الدكتور الردادي الشكر والتقدير لمعالي محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني على دعمه وحرصه غير المحدود على الرقي بقطاع التدريب بالمملكة العربية

// انتهى //

19:45ت م

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المدينة المنورة 29 رجب 1440هـ الموافق 5 إبريل 2019م واستحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنورة وبحضور صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن خالد الفيصل نائب أمير المنطقة ، نظمت الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بالمدينة المنورة حفل تخريج طلاب الكليات التقنية وكلية السياحة والفندقة والمعاهد الصناعية بالمدينة المنورة الذي بلغ عددهم 957 متدرب وذلك بحضور معالي محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتور أحمد الفهيد .وأكد مدير عام الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة المدينة المنورة الدكتور عيد بن عياد الردادي أن رعاية سمو أمير منطقة المدينة المنورة وحضور وتشريف سمو نائب أمير المنطقة يعد وسام فخر للخريجين ودعم للكوادر الوطنية المدربة التي تسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية لوطننا الغالي .وقدم الدكتور الردادي الشكر والتقدير لمعالي محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني على دعمه وحرصه غير المحدود على الرقي بقطاع التدريب بالمملكة العربية السعودية لكي يواكب أفضل الدول المتقدمة بقطاع التدريب ويسهم في تحقيق رؤية المملكة العربية السعودية 2030 .// انتهى //19:45ت م0117

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