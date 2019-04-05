سياسي / الجزائر تدعو الأطراف كافة في ليبيا إلى عدم التصعيد



الجزائر 29 رجب 1440 هـ الموافق 05 ابريل 2019 م واس

دعت الجزائر اليوم الأطراف كافة في ليبيا إلى عدم التصعيد ، وتجب أي عمل عسكري قد يعيق الجهود الجارية، ويعرقل مسار تسوية الأزمة التي تعيشها البلد .

وأكدت وزارة الخارجية الجزائرية في بيان اليوم أن الجزائر تدعو الأطراف الليبية كافة إلى حوار شامل برعاية الأمم المتحدة وبعيداً عن أي تدخل أجنبي ، وأنها تبقى على يقين من أن الحل السياسي التفاوضي والمقبول من قبل أطراف النزاع كافة وحده الكفيل بضمان السلم والاستقرار المستدامين والحفاظ على المصالح العليا للشعب الليبي .

وجددت دعوتها للفاعلين كافة من أجل تفادي أي شكل من أشكال العنف أو التصعيد ، داعية الأطراف الليبية كافة للعمل لإنجاح الندوة الوطنية المقررة بمدينة غدامس التي تحظى بدعم المجتمع الدولي وتقدم إطاراً ملائماً من أجل البحث عن الحلول الوسطى من أجل تكريس الاتفاقات وبناء السلم في ليبيا .

// انتهى //

19:29ت م

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