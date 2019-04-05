

الرياض 29 رجب 1440 هـ الموافق 05 إبريل 2019 م واس

تفقد وكيل وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد للشؤون الإسلامية المشرف على الأمانة العامة لبرنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة والزيارة الدكتور عبدالله بن محمد الصامل, لمقر استضافة المجموعة الـ 14 لبرنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للعمرة والزيارة بمقر إقامتهم بفندق كراون بلازا بالمدينة المنورة.

واطمأن الصامل على الخدمات المقدمة لهم، إذ التقى خلال الزيارة برؤساء اللجان العاملة في البرنامج والمباشرين للخدمة، حاثاً الجميع على تقديم أرقى الخدمات للمستضافين تحقيقاً لتطلعات القيادة الرشيدة من هذا البرنامج النوعي الذي أضحى بصمة متميزة من بصمات المملكة المعهودة في إكرام أهل الأثر الحميد أينما كانوا .

وأوضح أن الجهود العظيمة المبذولة من الجميع نلمس أثرها في مشاعر الضيوف مشاعر الفرح والسرور، والتي تثلج صدور المسؤولين والعاملين في الأمانة العامة للبرنامج، موضحاً أن هذه الجهود المباركة لم تكن لولا فضل الله تعالى ثم الدعم الكبير من القيادة الرشيدة.

وأشار وكيل وزارة الشؤون الإسلامية إلى أن من أبرز الأهداف وأعظمها تعزيز العمق الإسلامي وإيضاح الصورة الوسطية لهذه الدولة المباركة في نشر الإسلام بسماحته واعتداله ووسطيته، وبيان ما تعيشه الدولة من تسامح ووسطيه في مناهجها وبين مواطنيها والمقيمين فيها، وإيضاح ما تنفقه الدولة ــ رعاها الله ــ بعطاء وسخاء على خدمه ضيوف الرحمن من الحجاج والمعتمرين.

// انتهى //

19:19ت م

0114





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / "الصامل" يتفقد مقر ضيوف المجموعة الـ 14 لبرنامج خادم الحرمين الشريفين للعمرة والزيارة بالمدينة المنورة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.