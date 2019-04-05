السعودية اليوم / حاج مصري في برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للعمرة والزيارة يصف البرنامج باللفتة الإنسانية



الرياض 29 رجب 1440 هـ الموافق 05 إبريل 2019 م واس

وصف الحاج عبدالعزيز محمد علي حسن (من ذوي شهداء الجيش المصري) المستفيدين من برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للعمرة والزيارة، توجيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله - بإدراج ذوي شهداء الجيش المصري, ضمن برنامج الاستضافته لفتة إنسانية وتكريم لمن ضحى بحياته لحماية أمن ملسمين آمنين في وطنهم، ومواجهة على يد الإرهابيين المتطرفين الذين لا يعرفون سوى قتل الأبرياء, مشيدًا بجهود وزارة الشؤون الإسلامية على الضيافة الكريمة والحفاوة غير المستغربة التي تلقاها خلال الاستضافة.

جاء ذلك في تصريح له خلال استضافته ضمن برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للعمرة والزيارة، الذي تنفذه وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، وتضم (225) معتمراً ومعتمرة من الشخصيات الإسلامية البارزة يمثلون27 دولة من قارات العالم ضمن المجموعة

الرابعة عشر.

وأشار "الحاج عبدالعزيز" إلى قصة استشهاد ابنه "محمد" الذي كان يقوم بعمله اليومي المنوط به ضمن مهامه مع مجموعته في الجيش المصري، عندما حصل اعتداء إرهابي في بداية عام 2019, وتعرض عندها ابنه لطلقات في جسده استشهد على إثرها.

ونوّه "الحاج عبدالعزيز" بالجهود التي تقدمها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ممثلة بوزيرها الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ في نشر الإسلام والمسلمين في شتى بقاع الأرض من خلال طباعة المصحف الشريف وتوزيعه على المسلمين, وكذلك برنامج الاستضافة التي أصبحت منارة هدى ومؤتمر عالمي يجتمع المسلمين من خلاله على كلمة التوحيد.

ورفع شكره وتقديره نيابة عن أفراد بعثته إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وإلى سمو ولي عهده الأمير

// انتهى //

19:16ت م

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الرياض 29 رجب 1440 هـ الموافق 05 إبريل 2019 م واسوصف الحاج عبدالعزيز محمد علي حسن (من ذوي شهداء الجيش المصري) المستفيدين من برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للعمرة والزيارة، توجيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله - بإدراج ذوي شهداء الجيش المصري, ضمن برنامج الاستضافته لفتة إنسانية وتكريم لمن ضحى بحياته لحماية أمن ملسمين آمنين في وطنهم، ومواجهة على يد الإرهابيين المتطرفين الذين لا يعرفون سوى قتل الأبرياء, مشيدًا بجهود وزارة الشؤون الإسلامية على الضيافة الكريمة والحفاوة غير المستغربة التي تلقاها خلال الاستضافة.جاء ذلك في تصريح له خلال استضافته ضمن برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للعمرة والزيارة، الذي تنفذه وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، وتضم (225) معتمراً ومعتمرة من الشخصيات الإسلامية البارزة يمثلون27 دولة من قارات العالم ضمن المجموعةالرابعة عشر.وأشار "الحاج عبدالعزيز" إلى قصة استشهاد ابنه "محمد" الذي كان يقوم بعمله اليومي المنوط به ضمن مهامه مع مجموعته في الجيش المصري، عندما حصل اعتداء إرهابي في بداية عام 2019, وتعرض عندها ابنه لطلقات في جسده استشهد على إثرها.ونوّه "الحاج عبدالعزيز" بالجهود التي تقدمها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ممثلة بوزيرها الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ في نشر الإسلام والمسلمين في شتى بقاع الأرض من خلال طباعة المصحف الشريف وتوزيعه على المسلمين, وكذلك برنامج الاستضافة التي أصبحت منارة هدى ومؤتمر عالمي يجتمع المسلمين من خلاله على كلمة التوحيد.ورفع شكره وتقديره نيابة عن أفراد بعثته إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وإلى سمو ولي عهده الأمير محمد بن سلمان – حفظهما الله - لرعايتهم وعنايتهم بالمسلمين، والاهتمام البالغ بتقديم أرقى الخدمات لضيوف الرحمن في مكة المكرمة والمدينة المنورة .// انتهى //19:16ت م0113

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