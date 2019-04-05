السعودية اليوم / محافظ الحائط يرفع شكره للقيادة ولأمير حائل



حائل 29 رجب 1440هالموافق 5 أبريل 2019 م واس

رفع محافظ الحائط المكلف عوده العوده شكره للقيادة الحكيمة، ولأمير منطقة حائل ولسمو نائبه، على ماتجده المحافظة وفعالياتها وأنشطتها من دعم واهتمام، سائلاً الله بأن يديم الأمن والأمان وأن تشهد المنطقة ومحافظاتها مزيد من التطور والنماء.

جاء ذلك في تصريح صحفي له بعد اختتام فعاليات المهرجانات الترفيهية التي أقيمت في المحافظة في بداية هذا العام، بهدف التنشيط السياحي وإبراز المقومات السياحية والأثرية في الحائط.

وأشار العوده إلى الفعاليات والمهرجانات الصيفية التي بدأ الإعداد لها، وتعتزم المحافظة إطلاقها مع بداية إجازة نهاية العام الدراسي، مؤكداً أن هذه الفعاليات تحظى بدعم من صاحب السموالملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل ومنابعة واهتمام صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة حائل، على غرار عديد المناسبات التي احتضنتها المحافظة سابقاً.

ولفت الانتباه إلى عديد المواقع الأثرية والتاريخية التي تحتضنها محافظة الحائط، مثل آثار مدينة الحائط ، ومذيلات، وسور الحائط القديم، والمبنى الحجري والأثري، البالغ طوله سبعة كيلو مترات، بجانب بيوت أثرية مبنية من الحجر والطين، ورسوم صخرية في الشويمس التابعة للمحافظة، مشيراً إلى تسجيل هذه الرسوم في لائحة التراث العالمي مع الرسوم الصخرية في جبة.

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19:15ت م

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