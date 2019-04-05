السعودية اليوم / بريطانيا وقبرص توقعان اتفاقية تعاون في مجالي الأمن والدفاع



لندن 29 رجب 1440 هـ الموافق 05 أبريل 2019 م واس

وقعت بريطانيا وقبرص اليوم اتفاقية تعاون جديدة في مجالي الأمن والدفاع .

وقّع الأتفاقية عن الجانب البريطاني وزير الدفاع قافن ويليامسون ، وعن الجانب القبرصي وزير الدفاع سافاس انجيليديس .

وقال الوزير البريطاني في تصريح له : إن قبرص تعدّ شريكاً قيّماً لبريطانيا، وهذا الاتفاق يضمن استمرار العمل والتعاون بين البلدين بشكل وثيق، ويعزز روابط الدفاع التاريخية العميقة بينهما.

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18:12ت م

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