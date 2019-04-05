السعودية اليوم / الشؤون الاسلامية بالشمالية تعلن عن توافر وظائف بنظام التعاقد بمسمى (خطيب)



عرعر 29 رجب 1440 هـ الموافق 05 إبريل 2019 م واس

أعلنت ادارة المساجد بمدينة عرعر التابعة لفرع وزارة الشؤون الاسلامية والدعوة والارشاد بمنطقة الحدود الشمالية عن رغبتها بتعيين خطباء متعاقدين في عددٍ من الجوامع في مدينة عرعر.

وبينت إدارة المساجد بعرعر أن هذه الوظائف تخضع لشروط محددة، داعيةً في إعلانها كل من يجد في نفسه الكفاءة، وتنطبق عليه الشروط المعنية بالعمل كـ (خطيب) التقدم للإدارة، مشيرةً إلى فتحها باب التقدّم لهذه الوظائف، ابتداءً من اليوم وعلى مدى 10 إيام.

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18:02ت م

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