انت الان تتابع تفاصيل خبر قيادي ليبي: حفتر يهاجم طرابلس بسلاح سعودي إماراتي مصري والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الجمعة 5 أبريل 2019 06:50 مساءً - أكد العميد محمد القنيدي، آمر الاستخبارات العسكرية التابعة قوات "البنيان المرصوص"، أن الإمارات والسعودية ومصر ترعى تحركات اللواء المتقاعد خليفة حفتر نحو طرابلس.

وقال القنيدي في تصريح لـ"الخليج 365، اليوم الجمعة، إن الدول العربية الثلاث تدعم "آمر مليشيات الكرامة (حفتر)" بهدف خلق سيسي جديد في ليبيا، على حد قوله.

وأمس الخميس، بدأت القوات المسلحة التابعة لحفتر والمدعومة من الإمارات، الدخول إلى العاصمة طرابلس لتحريرها ممَّن وصفهم بـ"المليشيات والجماعات المسلحة".

وعلى أثر ذلك أعلنت القوات التابعة للمجلس الرئاسي التابع لحكومة الوفاق برئاسة فائر السراج، النفير العام ضد قوات حفتر، في وقت حذرت فيه الأمم المتحدة من عواقب ذلك.

وأوضح القنيدي أن "حفتر لا يمتلك المال والسلاح الكافيين لمجابهة قوات البنيان المرصوص والجيش الليبي (مواليان لحكومة الوفاق المعترف بها دولياً) في المنطقة الغربية، وأن الحراك جاء بعد زيارته الأخيرة إلى السعودية".

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وأشار إلى أن الرياض أعطت الضوء الأخضر لحفتر وزودته بالأموال للسيطرة على المنطقة الغربية من البلاد، لافتاً إلى دور تقوم به كل من الإمارات ومصر.

وقال: "الإمارات ومصر زودتا حفتر بالسلاح والمعدات الثقيلة، ولدينا معلومات مؤكدة عن وجود أسلحة إماراتية ومصرية في صفوف المقاتلين إلى جانب حفتر، فضلاً عن استعانته بمليشيات تشادية والمعارضة السودانية".

وأشار إلى اعتماد قوات حفتر "مبدأ شراء الذمم" في زحفه نحو طرابلس، مؤكداً أنها حاولت شراء بعض الضباط وعرضت عليهم أموال مقابل مساعدتهم في السيطرة على العاصمة.

وشدد آمر الاستخبارات العسكرية التابعة لقوات "البنيان المرصوص" على أن أي ضابط يثبت تواصله أو تواطؤه مع تلك الجماعات سيتم إعدامه ميدانياً.

وأكد القنيدي أن قواته قادرة على دحر قوات حفتر والتعامل معها، "كما دحرت معمر القذافي أكبر طاغية في التاريخ إبان ثورة فبراير (2011)"، معتبراً أن أي "محاولة لإعادة حكم العسكر سيتم منعها على يد أحرار ليبيا".