الأرصاد الجوية تُجيب.. كيف يتكون الضباب ؟

2019-04-05

متابعات الخليج 365 - الرياض

أوضحت الأرصاد الجوية كيفية تكوُّن الضباب وتعريفه.

وقالت الأرصاد الجوية: إن الضباب يحدث نتيجة تكاثف بخار الماء قرب سطح الأرض، ويساعد على تكوينه وجود الغبار والدخان والشوائب المختلفة في الجو حيث عليها البخار.

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ولفتت الأرصاد الجوية إلى أن الضباب قد يتسبب في انخفاض مدى الرؤية الأفقية إلى أقل من 1 كم.

في سياق متصل، لفتت الأرصاد الجوية إلى أن عند حدوث أتربة مثارة تنخفض مدى الرؤية الأفقية إلى أقل من 5 كيلو مترات، حيث تتجاوز سرعة الرياح الـ25 كيلو مترًا في الساعة.

كانت هيئة الأرصاد الجوية قد توقعت، في تقريرها عن حالة الطقس اليوم، هطولًا للأمطار الرعدية على مناطق نجران، وجازان، وعسير، والباحة، والطائف، والرياض، والشرقية، وتبوك، والجوف، والحدود الشمالية. كما يستمر تأثير العوالق الترابية على نجران والأجزاء الجنوبية من وسط وشرق المملكة.

وأورد تقرير الأرصاد الجوية أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية غربية إلى جنوبية شرقية بسرعة 14- 36 كم/ ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف الموج إلى متوسط، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شرقية إلى جنوبية شرقية بسرعة 14- 36 كم/ ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر من خفيف الموج إلى متوسط.