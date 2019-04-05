حساب المواطن لمستفيد: لن تحصل على دعم دفعة إبريل وهذا السبب!

2019-04-05

متابعات الخليج 365 - الرياض

تساءل مواطن بشأن ربط الحساب البنكي، وهل يعني هذا أنه سيستفيد من حساب متابعات الخليج 365؟

ورد البرنامج على الاستفسار بالقول: إن هذه الرسالة إجراء تقني روتيني، وتعني أنه تم التحقق من صحة الحساب البنكي وربطه بالطلب في حساب متابعات الخليج 365، موضحًا أنه في حال انطبقت عليه شروط الأهلية ومعايير الاستحقاق سيشمله الدعم.

ووجه متابعات الخليج 365 استفسارًا آخر قال فيه: “إذا أكملت الإجراءات أستحق للشهر الحالي؟” ليُجيب حساب متابعات الخليج 365: في حال تم تقديم الطلب قبل 10 إبريل، سيتم دراسة أهليتك ضمن دورة الأهلية لشهر مايو وإبلاغك باستيفائك لشروط الأهلية من عدمها عن طريق زيارة حسابك (دراسة الأهلية).

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وأعاد متابعات الخليج 365 الاستفسار إلى البرنامج: “يعني لن أقدر على الاستفادة من شهر إبريل؟”، ليجيبه حساب متابعات الخليج 365: نعم، سيتم دراسة أهليتك ضمن دورة الأهلية لشهر مايو ولن تشملك دفعة شهر إبريل.

ويشترط حساب متابعات الخليج 365 لاستيفاء شروط الأهلية في البرنامج أن يكون المسجل سعودي الجنسية، ويُستثنى من ذلك ابن وابنة المواطنة والزوج أو الزوجة غير السعودية وحاملو بطاقات التنقل، وأن يقيم المستفيد بشكل دائم داخل المملكة بحيث لا يقيم خارج المملكة لأكثر من 90 يومًا خلال الـ12 شهرًا الماضية.

كما يشترط حساب متابعات الخليج 365 عدم تواجد المستفيد في أي من دور الإيواء الحكومية أو السجون، وتوافق البيانات المفصح عنها مع بيانات الجهات ذات العلاقة، فيما تعتمد معايير الاستحقاق على إجمالي دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمار التابعين إذا كانت أكبر أو أقل من 18 عامًا.

جدير بالذكر أنه تبقى 5 أيام على صرف الدفعة الجديدة من حساب متابعات الخليج 365 والمقررة الأربعاء 10 إبريل الجاري.