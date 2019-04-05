الان تتابع مصرع وإصابة 10 إثر حادثين منفصلين في شمال الطائف والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل الطائف -الخليج 365 -عبدالله العازمي:
باشرت الفرق الإسعافية، أمس، حادثين منفصلين بينهما ساعتين على الأكثر في شمال محافظة الطائف.
وعند الوصول للموقع تمت مباشرة الحالات الإسعافية، وتبين مصرع 2 وإصابة 3 بإصابات حرجة، تم التعامل معها بتقديم الخدمة الإسعافية اللازمة ونقلها بعد ذلك إلى المستشفى لإكمال اللازم.
كما تلقت عمليات الهلال الأحمر ببمنطقة مكة المكرمة البلاغ عند الساعة ٩:٢٢م بوجود حادث تصادم بعد العطيف باتجاه الطائف ما خلف 6 إصابات حيث تم توجيه 4 فرق إسعافية بقيادة القائد الميداني أحمد تركستاني.
وعلى الفور تم التعامل مع الإصابات حيث صنفت بالبسيطة ما استدعى تقديم الخدمة الإسعافية اللازمة ونقلهم إلى المستشفى لإكمال اللازم.
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