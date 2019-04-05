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مصرع وإصابة 10 إثر حادثين منفصلين في شمال الطائف

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الان تتابع مصرع وإصابة 10 إثر حادثين منفصلين في شمال الطائف والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الطائف -الخليج 365 -عبدالله العازمي:

باشرت الفرق الإسعافية، أمس، حادثين منفصلين بينهما ساعتين على الأكثر في شمال محافظة الطائف.

وقال شادي بن عابد الثبيتي، المتحدث باسم الهلال الأحمر السعودي بالطائف، إنه عند الساعة ٦:٣٤م تلقت غرفة العمليات بالطائف بلاغا عن حادث تصادم وقع في منطقة الجفر شمال الطائف وعلى الفور تم توجيع عدد 5 فرق إسعافية بقيادة القائد الميداني رايد الحارثي.
وعند الوصول للموقع تمت مباشرة الحالات الإسعافية، وتبين مصرع 2 وإصابة 3 بإصابات حرجة، تم التعامل معها بتقديم الخدمة الإسعافية اللازمة ونقلها بعد ذلك إلى المستشفى لإكمال اللازم.

كما تلقت عمليات الهلال الأحمر ببمنطقة مكة المكرمة البلاغ عند الساعة ٩:٢٢م بوجود حادث تصادم بعد العطيف باتجاه الطائف ما خلف 6 إصابات حيث تم توجيه 4 فرق إسعافية بقيادة القائد الميداني أحمد تركستاني.
وعلى الفور تم التعامل مع الإصابات حيث صنفت بالبسيطة ما استدعى تقديم الخدمة الإسعافية اللازمة ونقلهم إلى المستشفى لإكمال اللازم.

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