مصرع وإصابة 10 إثر حادثين منفصلين في شمال الطائف

باشرت الفرق الإسعافية، أمس، حادثين منفصلين بينهما ساعتين على الأكثر في شمال محافظة الطائف.

وقال شادي بن عابد الثبيتي، المتحدث باسم الهلال الأحمر السعودي بالطائف، إنه عند الساعة ٦:٣٤م تلقت غرفة العمليات بالطائف بلاغا عن حادث تصادم وقع في منطقة الجفر شمال الطائف وعلى الفور تم توجيع عدد 5 فرق إسعافية بقيادة القائد الميداني رايد الحارثي.وعند الوصول للموقع تمت مباشرة الحالات الإسعافية، وتبين مصرع 2 وإصابة 3 بإصابات حرجة، تم التعامل معها بتقديم الخدمة الإسعافية اللازمة ونقلها بعد ذلك إلى المستشفى لإكمال اللازم.

كما تلقت عمليات الهلال الأحمر ببمنطقة مكة المكرمة البلاغ عند الساعة ٩:٢٢م بوجود حادث تصادم بعد العطيف باتجاه الطائف ما خلف 6 إصابات حيث تم توجيه 4 فرق إسعافية بقيادة القائد الميداني أحمد تركستاني.

وعلى الفور تم التعامل مع الإصابات حيث صنفت بالبسيطة ما استدعى تقديم الخدمة الإسعافية اللازمة ونقلهم إلى المستشفى لإكمال اللازم.