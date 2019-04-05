شكرا لقرائتكم خبر عن زراعة 230 ألف شجرة في "أسبوع البيئة" والان نبدء بالتفاصيل
ونجحت الوزارة في زراعة نحو 230,615 شجرة برية في المتنزهات والمراعي من خلال 322 حملة تشجير نظمتها فروع الوزارة في المناطق المختلفة، وعملت على إرسال 71 مليون رسالة (SMS) توعوية حول البيئة، بينما فاق عدد المتفاعلين 12 مليون متابع عبر المنصات الإلكترونية للوزارة من خلال وسم # بيئتك_بيتك.
وأوضحت الوزارة أن الفعاليات التي نظمتها فروع الوزارة في 13 منطقة جذبت أكثر من 527,443 زائراً، مبينة أن الأسبوع اشتمل على حملات تنظيف في المواقع البرية والشواطئ بعدد 173 حملة، إضافة إلى 39 حملة لنثر البذور، نثر خلاها أكثر من 1400 كيلو جرام من البذور، كما أطلقت مجموعة من الحيوانات البرية في عدد من المتنزهات البرية المحمية، بهدف المحافظة على التوازن البيئي.
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