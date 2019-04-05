الارشيف / اخبار السعوديه

انطلاق المهرجان البحري بالجبيل

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق المهرجان البحري بالجبيل والان نبدء بالتفاصيل

انطلقت فعاليات المهرجان البحري الرابع اليوم الذي تنظمه قيادة الأسطول الشرقي بقاعدة الملك عبدالعزيز البحرية بالجبيل، بحضور محافظ محافظة الجبيل عبدالله بن ناصر العسكر، وقائد الأسطول الشرقي اللواء البحري الركن/ فهد بن عبدالرزاق الشمراني .

ويهدف المهرجان الذي يستمر لمدة عشر أيام إلى تعزيز الانتماء الوطني من خلال إبراز جهود رجال القوات المسلحة وقوتهم وعملهم في كل المجالات البحرية والبرية والجوية، حيث يفتح أبوابة لاستقبال الزوار يومياً من الساعة الرابعة عصراً حتى الساعة الثامنة مساء، ويتضمن المهرجان عروضاً وفعاليات بحرية، وفعاليات الطيران الشراعي، والعروض الاستعراضية، والفلاي بورد، ومسابقات، ومسيرات، والقفز المظلي.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر انطلاق المهرجان البحري بالجبيل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا