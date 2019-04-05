شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق المهرجان البحري بالجبيل والان نبدء بالتفاصيل

انطلقت فعاليات المهرجان البحري الرابع اليوم الذي تنظمه قيادة الأسطول الشرقي بقاعدة الملك عبدالعزيز البحرية بالجبيل، بحضور محافظ محافظة الجبيل عبدالله بن ناصر العسكر، وقائد الأسطول الشرقي اللواء البحري الركن/ فهد بن عبدالرزاق الشمراني .

ويهدف المهرجان الذي يستمر لمدة عشر أيام إلى تعزيز الانتماء الوطني من خلال إبراز جهود رجال القوات المسلحة وقوتهم وعملهم في كل المجالات البحرية والبرية والجوية، حيث يفتح أبوابة لاستقبال الزوار يومياً من الساعة الرابعة عصراً حتى الساعة الثامنة مساء، ويتضمن المهرجان عروضاً وفعاليات بحرية، وفعاليات الطيران الشراعي، والعروض الاستعراضية، والفلاي بورد، ومسابقات، ومسيرات، والقفز المظلي.