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مركز قياس : التسجيل مستمر في الاختبار التحصيلي
متابعات الخليج 365 - الرياض
أكد المركز الوطني للقياس أن التسجيل مستمر لدخول اختبار التحصيل الدراسي العلمي.
وأوضح قياس أن الاختبار التحصيلي يقيس مدى تحصيل الطالب في عدد من المواد الدراسية خلال دراسته في القسم العلمي من المرحلة الثانوية، ويقدم باللغة العربية.
هدف الاختبار التحصيلي:
قياس تحصيل الطالب في المرحلة الثانوية في مواد محددة، وتشمل أسئلة التحصيل الدراسي المقررات المذكورة في الصفوف الثلاثة من الثانوية العامة قسم العلوم الطبيعية (العلمي).
وتركز أسئلة أقسام هذا الاختبار على المفاهيم العامة في المواد العلمية الآتية:
1- الأحياء
2- الكيمياء
3- الفيزياء
4- الرياضيات
طبيعة أسئلة التحصيل الدراسي للتخصصات العلمية:
تتفاوت الأسئلة في أقسام التحصيل الدراسي من حيث طبيعة تركيزها على المستويات المعرفية المختلفة: معرفة- فهم- تطبيق.. إلخ
تغطي الأسئلة صفوف المرحلة الثانوية الثلاثة بالنسب الآتية:
- 20 % من الصف الأول.
- 30 % من الصف الثاني.
- 50 % من الصف الثالث.
وتتوزع الأسـئلة بنسب متقاربة على مواد: الأحياء، الكيمياء، الفيزياء، الرياضيات.
وقال قياس: إنه للتسجيل يمكن الدخول على صفحة الاختبار، واختيار أيقونة التسجيل في الاختبار من (هنا)
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