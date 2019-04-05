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2019-04-05 تحرير إصبع مراهق علق به خاتم في شرورة متابعات الخليج 365 - شرورة تمكن الدفاع المدني في شرورة من تحرير يد مواطن (16 عامًا) علق بإصبعه خاتم. Advertisements وأفاد الدفاع المدني أن الشاب بصحة جيدة، ولله الحمد.









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