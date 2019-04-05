غرفة الرياض تطرح 336 وظيفة للجنسين بالقطاع الخاص

2019-04-05

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلنت غرفة الرياض، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفر عدد (336) وظيفة شاغرة للرجال وللنساء، لحملة شهادات الابتدائية والكفاءة المتوسطة والثانوية العامة والدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات، وذلك للعمل لدى 9 شركات بالقطاع الأهلي في مدينة الرياض، وهي كالتالي:

– شركة سنابل السلام.

– شركة أسواق التميمي.

– شركة أمنكو.

– حلويات الدبلوماسي.

– شركة الموارد الاستقدام.

– شركة كنتال الطبية والتجارية.

– شركة سربال للتجارة.

– مؤسسة تقنية الكفاءة للاتصالات وتقنية المعلومات.

– شركة كارياج المحدودة.

وأبرزت الغرفة أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

. بائع حلويات.

. محاسب زبائن.

. حارس أمن.

. محضر قهوة.

. أمين صندوق.

. مسؤول مراقبة المخزون.

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. منسق أسعار.

. مصفف.

. مراقب أمن.

. بائع.

. محاسب.

. مندوب مبيعات- ميداني.

. مدير حسابات مبيعات.

. مشرف مبيعات.

. مندوب مبيعات.

. مسؤول تسويق.

. موظفة مبيعات.

. موظفة استقبال.

. مشرفة استقبال.

. موظفة خدمة عملاء.

. مراقبة كاميرات.

. مراقبة أمن.

وأوضحت الغرفة أنَّ مواعيد المقابلات ستعقد بدءًا من يوم الأحد الموافق 7 إبريل 2019م، وتستمر لمدة 5 أيام.

وللتقديم والاطلاع على مقرات المقابلات الشخصية، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)