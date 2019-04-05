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الان تتابع انطلاق المهرجان البحري الرابع بقاعدة الملك عبدالعزيز البحرية بالجبيل والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل واس- الخليج 365
انطلقت فعاليات المهرجان البحري الرابع، اليوم الجمعة، الذي تنظمه قيادة الأسطول الشرقي بقاعدة الملك عبدالعزيز البحرية بالجبيل، بحضور محافظ محافظة الجبيل عبدالله بن ناصر العسكر، وقائد الأسطول الشرقي اللواء البحري الركن فهد بن عبدالرزاق الشمراني.
ويهدف المهرجان الذي يستمر لمدة عشرة أيام إلى تعزيز الانتماء الوطني من خلال إبراز جهود رجال القوات المسلحة وقوتهم وعملهم في كل المجالات البحرية والبرية والجوية، حيث يفتح أبوابة لاستقبال الزوار يوميًا من الساعة الرابعة عصرًا حتى الساعة الثامنة مساء، ويتضمن المهرجان عروضًا وفعاليات بحرية، وفعاليات الطيران الشراعي، والعروض الاستعراضية، والفلاي بورد، ومسابقات، ومسيرات، والقفز المظلي.
يذكر أن المهرجان، شهد هذا العام مشاركة الأسر المنتجة والعديد من الفعاليات للأسر والعوائل.
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