“الصحة” تعتذر عن “الملصق الورقي”.. وتعفي قيادات بأحد مستشفيات جازان

جدة - عمرو شويل متابعات- الخليج 365

علقت الإدارة العامة للشؤون الصحية بجازان، على ما تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي بشأن ملصق ورقي على مدخل قسم العلاج الطبيعي بأحد المستشفيات، حمل عبارة “جميع الموظفين في دورة تدريبية.. تأجلت مواعيد المرضى”.

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وقالت في بيان لها، اليوم الجمعة، إنه تم تشكيل لجنة تحقيق عاجلة من الجهات المعنية حول الواقعة، وتبين أنه من وضع اللافتة الورقية موظفان يعملان في القسم نفسه، وأظهرت كاميرات المراقبة أن من صوّر المقطع موظف إداري بالمستشفى، كما تبين للجنة أن قسم العلاج الطبيعي قدم خدماته في ذلك اليوم لـ15 مريضًا و6 في أقسام التنويم.

وأضاف البيان، أن إدارة تجربة المريض بالمستشفى وبلاغات 937 لم تتلقَ أي شكوى من المراجعين حسب إفادة الإدارتين المعنيتين، مشيرًا إلى أن اللجنة اكتشفت قصورا في المتابعة والأمن في التعامل مع الواقعة في حينها.

وأشار البيان، إلى أن “صحة جازان”، قررت حسم 7 أيام على الموظفين اللذين وضعا الإعلان على باب القسم، و7 أيام على مصور المقطع، وإعفاء رئيس قسم التأهيل الطبي ومدير المتابعة ورئيس قسم الأمن بالمستشفى، مقدمة اعتذارها عن التصرف الفردي غير المسؤول، وتأكيد حرصها على تقديم الخدمة للمرضى وترحيبها بتلقي ملاحظاتهم وشكاويهم.