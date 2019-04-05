حجز موعد اضافة مولود من خارج المملكة  أبشر الأحوال المدنية وقيمة رسوم إضافة المولود للجوازات

شرح طريقة حجز موعد إضافة مولود من خارج المملكة العربية السعودية عبر الخدمات الإلكترونية أبشر الأحوال المدنية، والتي نقدمها بعد استعراض خطوات حجز موعد إضافة مولود جديد من داخل المملكة العربية السعودية، مع التوضيح لتعليمات المديرية العامة للجوازات حول كيفية إصدار بطاقة إقامة مولود جديد، لتوضيح الفرق من تلك الخدمات لعدم الوقوع في الأخطاء التي قد يترتب عنها الحاجة لزيارة فروع الأحوال المدنية وبذل الجهد والوقت في تصحيح البيانات.

المدي ية العامة للجوازات قدمت النصائح والإرشادات لطالبي خدمة إضافة مولود جديد من خارج المملكة العربية السعودية، والتي ستمر بعدد 9 إجراءات سنعمل على تبسيطها لكم كي يتم تطبيقها بكل بدون صعوبة في التنفيذ، وسنشير إلى طريقة حجز موعد اضافة مولود جديد عبر خدمة أبشر الأحوال من بين خدمات وزارة الداخلية لإتمام عملية التسجيل.

إجراءات اضافة مولود خارج المملكة

تضم إجراءات إضافة مولود من خارج المملكة العربية السعودية المرور بالخطوات التالية:

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سداد رسوم إضافة مولود جديد من خارج المملكة بقيمة 2000 ريال وتسدد عن طريق السداد الآلي.

اشتراك التأمين الطبي.

تعبئة استمارة اضافة او تسجيل طفل جديد.

تقديم صورتان بمقاس 4×6 للطفل.

أن يكون الأبوان مقيمين داخل المملكة .

أن تكون الزوجة على كفالة الزوج.

يجب أن يكون المولود داخل المملكة أثناء عملية الإضافة.

أن يكون للمولود جواز سفر مستقل.

مدة اضافة الطفل تكون خلال 3 شهور من تاريخ الدخول وفق ما هو مدون على ختم الدخول.

غرامة عدم اضافة الطفل خلال أول 3 شهور تم النص عليها في قانون نظام الإقامة بالمادة رقم 55 .



طريقة حجز موعد إضافة مولود ابشر الأحوال

الدخول على بوابة أبشر من حساب المستخدم المستفيد رقم الهوية وتاريخ الميلاد ورمز التحقق، ثم اختيار خدمة حجز موعد بالأحوال المدنية من بين خدمات الأحوال المدنية ، وتحديد اسم المدينة ثم تحديد الوقت والتاريخ من بين المواعيد المتاحة لإنهاء الخدمة.← آخر موضوع: برناردو سليفا ... راقص الباليه