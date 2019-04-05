شكرا لقرائتكم خبر عن ملك ماليزيا يزور جناح «تمور السعودية» بكوالالمبور والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (كوالالمبور)

زار ملك ماليزيا السلطان عبدالله بن السلطان أحمد شاه، اليوم (الجمعة) جناح المركز الوطني للنخيل والتمور «تمور السعودية»، المشارك ضمن معرض حلال الدولي والمقام في العاصمة الماليزية كوالالمبور خلال الفترة 6 - 3 أبريل 2019.

وتعرف ملك ماليزيا على التمور السعودية عبر تقديم عرض عن أنواع التمور ودرجاتها بالإضافة إلى تقديم نبذة بسيطة عن «علامة التمور السعودية» التي تم إطلاقها.

يذكر أن المركز الوطني للنخيل والتمور يولي اهتماماً بالمشاركات الخارجية للتعريف بصادرات المملكة من التمور وعلامة التمور السعودية والتسويق لها.