"ملصق ورقي" يعفي قيادات بمستشفى بجازان والصحة تعتذر

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - جازان

أطاح ملصق على مدخل قسم العلاج الطبيعي بأحد مستشفيات جازان باثنين من رؤساء الأقسام ومدير المتابعة والحسم من رواتب موظفين وإحالة ملف القضية إلى مكافحة الجرائم المعلوماتية. وأوضحت صحة جازان في بيان تعليقا على مقطع تم تداوله على منصات التواصل الاجتماعي أظهر ملصقا ورقيا على مدخل قسم العلاج الطبيعي بأحد المستشفيات حمل عبارة «تم تأجيل مواعيد المرضى.. الموظفون في دورة تدريبية» وأكدت الصحة في بيانها أنها شكلت لجنة تحقيق عاجلة من الجهات المعنية حول الواقعة، وتبين أن من وضع اللافتة الورقية موظفان يعملان في ذات القسم، وأظهرت كاميرات المراقبة أن من قام بتصوير المقطع موظف إداري بالمستشفى، كما تبين للجنة أن قسم العلاج الطبيعي قدم خدماته في ذلك اليوم لـ 15 مريضاً و6 في أقسام التنويم.

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وأكدت أن إدارة تجربة المريض بالمستشفى وبلاغات 937 لم تتلق أي شكوى من المراجعين حسب إفادة الإدارتين المعنيتين. كما اكتشفت اللجنة قصوراً في المتابعة والأمن في التعامل مع الواقعة في حينها.

وتضمنت القرارات حسم سبعة أيام على الموظفين اللذين قاما بوضع الإعلان على باب القسم وسبعة أيام على مصورالمقطع وإعفاء رئيس قسم التأهيل الطبي ومدير المتابعة ورئيس قسم الأمن بالمستشفى.

واعتذرت صحة جازان في بيانها لمراجعي القسم عن «التصرف الفردي غير المسؤول». وأكدت حرصها تقديم الخدمة للمرضى وترحيبها بتلقي ملاحظاتهم وشكاويهم.