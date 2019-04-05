طقس الرياض اليوم .. هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة على عدد من المناطق

أعلن النظام الآلي للإنذار المبكر، عن هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على عدد من مدن ومحافظات العاصمة السعودية الرياض.

كما أوضح الإنذار المبكر في تنبيه اليوم أن هذه الحالة تشمل مناطق “عفيف، الدوادمي – الرياض – الخرج-الدرعية – الأفلاج – حريملاء – المجمعة – رماح – الزلفي – القويعية – المزاحمية – حوطة بني تميم – وادي الدواسر- السليل – والأجزاء المجاورة لها”.

وأوضح الإنذار المبكر، أن الحالة سوف تمتد حتى الثامنة من مساء اليوم الجمعة، وقد توقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، هطول أمطار رعدية والتي تكون مصحوبة برياح نشطة على مناطق الشرقية والرياض والقصيم والحدود الشمالية والجوف ونجران وجازان وعسير والباحة ومكة المكرمة، وذلك مع ارتفاع في درجات الحرارة.

وتابع التقرير على أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر سوف تكون جنوبية غربية إلى شمالية غربية، وذلك بسرعة 16-38 كم/ ساعة، وسوف يكون ارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر المتوسط، سوف تكون متوسطة بشكل نسبي، وسوف تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربية جنوبية إلى جنوبية شرقية بسرعة 16-36 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.