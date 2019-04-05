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أوضحت إمارة منطقة حائل، أن الوظائف الـ31 التي أعلنت عنها أمس الأول وحددت فترة التقديم عليها خلال 3 من شعبان 1440هـ وحتى 6 من نفس الشهر، هي جديدة وليست هي تلك الوظائف الـ31 التي تم الإعلان عنها خلال الفترة من 25 ربيع الثاني وحتى 27 ربيع الثاني لعام 1440هـ، والتي ما زالت نتائجها تحت الإجراء نظراً لكثرة المتقدمين عليها.
يُذكر أن الوظائف الـ31 السابقة تم تخصيصها للمرتبتين الرابعة والخامسة، فيما جاءت الـ31 الجديدة للمراتب من الرابعة وحتى الثامنة، وهو ما يجعل من تقدّم على المرتبتين الرابعة والخامسة قبل ثلاثة أشهر، سيتقدم مرة أخرى للوظائف 31 الجديدة، لاسيما وظيفة "كاتب" في إمارة حائل على المرتبة الرابعة التي أعلن عن 4 وظائف شاغرة في الوظائف السابقة، وأعلن عن وظيفتين بنفس المسمى والمرتبة في الوظائف الجديدة.
وتوقّع مهتم في الموارد البشرية أن كثرة العدد الذي أوضحته الإمارة في بيانها سيتكرر مرة أخرى بنفس الأسماء في الوظائف الجديدة، مؤكدًا أن حرص المتقدم على الحصول على الوظيفة ليس مقيداً بمكان دون الآخر داخل المنطقة، وأن من حصل على درجة البكالوريوس والمستحق للمرتبة السادسة في التخصصات النظرية، وللمرتبة السابعة في التخصصات النظرية؛ يحق له التقديم أيضاً على المراتب الأقل من ذلك؛ وهو الأمر الذي بلا شك سيجعل الحاصل عليها قد تقدم في الوظائف السابقة وسيتقدم على المرتبتين السادسة والسابعة في الوظائف الجديدة.
وأضاف: "الأجدر بإدارة الموارد البشرية في أية جهة كانت، إنهاء إجراءات الترشيح والتوظيف على المسابقات الوظيفية السابقة، ومن ثم طرح الجديدة؛ لضمان عدم استنزاف الوقت والجهد في ذلك".
"إمارة حائل" توضح: وظائف الـ31 المعلنة غير السابقة.. ومهتم: جهد يستنزف!خالد السليمي الخليج 365 2019-04-05
أوضحت إمارة منطقة حائل، أن الوظائف الـ31 التي أعلنت عنها أمس الأول وحددت فترة التقديم عليها خلال 3 من شعبان 1440هـ وحتى 6 من نفس الشهر، هي جديدة وليست هي تلك الوظائف الـ31 التي تم الإعلان عنها خلال الفترة من 25 ربيع الثاني وحتى 27 ربيع الثاني لعام 1440هـ، والتي ما زالت نتائجها تحت الإجراء نظراً لكثرة المتقدمين عليها.
يُذكر أن الوظائف الـ31 السابقة تم تخصيصها للمرتبتين الرابعة والخامسة، فيما جاءت الـ31 الجديدة للمراتب من الرابعة وحتى الثامنة، وهو ما يجعل من تقدّم على المرتبتين الرابعة والخامسة قبل ثلاثة أشهر، سيتقدم مرة أخرى للوظائف 31 الجديدة، لاسيما وظيفة "كاتب" في إمارة حائل على المرتبة الرابعة التي أعلن عن 4 وظائف شاغرة في الوظائف السابقة، وأعلن عن وظيفتين بنفس المسمى والمرتبة في الوظائف الجديدة.
وتوقّع مهتم في الموارد البشرية أن كثرة العدد الذي أوضحته الإمارة في بيانها سيتكرر مرة أخرى بنفس الأسماء في الوظائف الجديدة، مؤكدًا أن حرص المتقدم على الحصول على الوظيفة ليس مقيداً بمكان دون الآخر داخل المنطقة، وأن من حصل على درجة البكالوريوس والمستحق للمرتبة السادسة في التخصصات النظرية، وللمرتبة السابعة في التخصصات النظرية؛ يحق له التقديم أيضاً على المراتب الأقل من ذلك؛ وهو الأمر الذي بلا شك سيجعل الحاصل عليها قد تقدم في الوظائف السابقة وسيتقدم على المرتبتين السادسة والسابعة في الوظائف الجديدة.
وأضاف: "الأجدر بإدارة الموارد البشرية في أية جهة كانت، إنهاء إجراءات الترشيح والتوظيف على المسابقات الوظيفية السابقة، ومن ثم طرح الجديدة؛ لضمان عدم استنزاف الوقت والجهد في ذلك".
05 إبريل 2019 - 29 رجب 1440
05:57 PM
خصصت للمرتبتين الرابعة والخامسة فيما جاءت الفائتة على الرابعة وإلى الثامنة
أوضحت إمارة منطقة حائل، أن الوظائف الـ31 التي أعلنت عنها أمس الأول وحددت فترة التقديم عليها خلال 3 من شعبان 1440هـ وحتى 6 من نفس الشهر، هي جديدة وليست هي تلك الوظائف الـ31 التي تم الإعلان عنها خلال الفترة من 25 ربيع الثاني وحتى 27 ربيع الثاني لعام 1440هـ، والتي ما زالت نتائجها تحت الإجراء نظراً لكثرة المتقدمين عليها.
يُذكر أن الوظائف الـ31 السابقة تم تخصيصها للمرتبتين الرابعة والخامسة، فيما جاءت الـ31 الجديدة للمراتب من الرابعة وحتى الثامنة، وهو ما يجعل من تقدّم على المرتبتين الرابعة والخامسة قبل ثلاثة أشهر، سيتقدم مرة أخرى للوظائف 31 الجديدة، لاسيما وظيفة "كاتب" في إمارة حائل على المرتبة الرابعة التي أعلن عن 4 وظائف شاغرة في الوظائف السابقة، وأعلن عن وظيفتين بنفس المسمى والمرتبة في الوظائف الجديدة.
وتوقّع مهتم في الموارد البشرية أن كثرة العدد الذي أوضحته الإمارة في بيانها سيتكرر مرة أخرى بنفس الأسماء في الوظائف الجديدة، مؤكدًا أن حرص المتقدم على الحصول على الوظيفة ليس مقيداً بمكان دون الآخر داخل المنطقة، وأن من حصل على درجة البكالوريوس والمستحق للمرتبة السادسة في التخصصات النظرية، وللمرتبة السابعة في التخصصات النظرية؛ يحق له التقديم أيضاً على المراتب الأقل من ذلك؛ وهو الأمر الذي بلا شك سيجعل الحاصل عليها قد تقدم في الوظائف السابقة وسيتقدم على المرتبتين السادسة والسابعة في الوظائف الجديدة.
وأضاف: "الأجدر بإدارة الموارد البشرية في أية جهة كانت، إنهاء إجراءات الترشيح والتوظيف على المسابقات الوظيفية السابقة، ومن ثم طرح الجديدة؛ لضمان عدم استنزاف الوقت والجهد في ذلك".
، "إمارة حائل" توضح: وظائف الـ31 المعلنة غير السابقة.. ومهتم: جهد يستنزف! ،
المصدر : الخليج 365
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