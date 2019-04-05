، الدكتوراه بامتياز لـ"الزهراني" بأمريكا ،

محمد بن مسعود - الدمام - في "أمن المعلومات" من جامعة "أوكلاند"

يتلقى المبتعث في الولايات المتحدة الأمريكية، الدكتور عبدالرحمن درباش عبدالله الزهراني، التهاني والتبريكات، عقب حصوله على درجة الدكتوراه بتقدير ممتاز مع مرتبة الشرف في مجال "أمن المعلومات" من جامعة "أوكلاند" بولاية "ميتشقين".

وتبارك "الخليج 365" لـ"الزهراني" هذا التفوق، وتتمنى له المزيد من النجاحات في حياته العلمية والعملية.