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يتلقى المبتعث في الولايات المتحدة الأمريكية، الدكتور عبدالرحمن درباش عبدالله الزهراني، التهاني والتبريكات، عقب حصوله على درجة الدكتوراه بتقدير ممتاز مع مرتبة الشرف في مجال "أمن المعلومات" من جامعة "أوكلاند" بولاية "ميتشقين".
وتبارك "الخليج 365" لـ"الزهراني" هذا التفوق، وتتمنى له المزيد من النجاحات في حياته العلمية والعملية.
الدكتوراه بامتياز لـ"الزهراني" بأمريكاصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-04-05
يتلقى المبتعث في الولايات المتحدة الأمريكية، الدكتور عبدالرحمن درباش عبدالله الزهراني، التهاني والتبريكات، عقب حصوله على درجة الدكتوراه بتقدير ممتاز مع مرتبة الشرف في مجال "أمن المعلومات" من جامعة "أوكلاند" بولاية "ميتشقين".
وتبارك "الخليج 365" لـ"الزهراني" هذا التفوق، وتتمنى له المزيد من النجاحات في حياته العلمية والعملية.
05 إبريل 2019 - 29 رجب 1440
05:53 PM
في "أمن المعلومات" من جامعة "أوكلاند"
يتلقى المبتعث في الولايات المتحدة الأمريكية، الدكتور عبدالرحمن درباش عبدالله الزهراني، التهاني والتبريكات، عقب حصوله على درجة الدكتوراه بتقدير ممتاز مع مرتبة الشرف في مجال "أمن المعلومات" من جامعة "أوكلاند" بولاية "ميتشقين".
وتبارك "الخليج 365" لـ"الزهراني" هذا التفوق، وتتمنى له المزيد من النجاحات في حياته العلمية والعملية.
، الدكتوراه بامتياز لـ"الزهراني" بأمريكا ،
المصدر : الخليج 365
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