محمد بن مسعود - الدمام - دعت الإدارة العامة للمرور، إلى تدريب الأطفال على استخدام مقاعدهم المخصصة في المركبات. وقالت في تغريدة توعوية عبر حسابها الرسمي على "تويتر": "استخدام مقاعد الأمان المخصصة للأطفال وإلزامهم بالجلوس بها ينمّي فيهم السلامة المرورية التي تنعكس على تصرفاتهم مستقبلًا". المرور يدعو إلى تعليم الأطفال استخدام مقاعدهم المخصصة في المركبات عبدالله البرقاوي الخليج 365 2019-04-05 دعت الإدارة العامة للمرور، إلى تدريب الأطفال على استخدام مقاعدهم المخصصة في المركبات. وقالت في تغريدة توعوية عبر حسابها الرسمي على "تويتر": "استخدام مقاعد الأمان المخصصة للأطفال وإلزامهم بالجلوس بها ينمّي فيهم السلامة المرورية التي تنعكس على تصرفاتهم مستقبلًا". Advertisements 05 إبريل 2019 - 29 رجب 1440 05:48 PM دعت الإدارة العامة للمرور، إلى تدريب الأطفال على استخدام مقاعدهم المخصصة في المركبات. وقالت في تغريدة توعوية عبر حسابها الرسمي على "تويتر": "استخدام مقاعد الأمان المخصصة للأطفال وإلزامهم بالجلوس بها ينمّي فيهم السلامة المرورية التي تنعكس على تصرفاتهم مستقبلًا". ، المرور يدعو إلى تعليم الأطفال استخدام مقاعدهم المخصصة في المركبات ،

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