محمد بن مسعود - الدمام - رزق محرر صحيفة "الخليج 365" بمحافظة رفحاء الزميل عويد التومي، بمولود أسماه "نايف"، لينضم إلى أشقائه الثلاثة: عبدالعزيز، وعبدالرحمن، وعبدالله. وتبارك "الخليج 365" للزميل "التومي" بالمولود الجديد وتدعو له بصلاح الذرية. الزميل "التومي" يرزق بـ"نايف" صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-04-05 رزق محرر صحيفة "الخليج 365" بمحافظة رفحاء الزميل عويد التومي، بمولود أسماه "نايف"، لينضم إلى أشقائه الثلاثة: عبدالعزيز، وعبدالرحمن، وعبدالله. وتبارك "الخليج 365" للزميل "التومي" بالمولود الجديد وتدعو له بصلاح الذرية. Advertisements 05 إبريل 2019 - 29 رجب 1440 05:27 PM رزق محرر صحيفة "الخليج 365" بمحافظة رفحاء الزميل عويد التومي، بمولود أسماه "نايف"، لينضم إلى أشقائه الثلاثة: عبدالعزيز، وعبدالرحمن، وعبدالله. وتبارك "الخليج 365" للزميل "التومي" بالمولود الجديد وتدعو له بصلاح الذرية. ، الزميل "التومي" يرزق بـ"نايف" ،

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