، وفاة عميد أسرة "آل زمانان" ،

محمد بن مسعود - الدمام - توفي، مساء أول أمس الأربعاء، عميد أسرة آل زمانان هادي بن محمد آل زمانان العجمي، شقيق اللواء صالح بن محمد آل زمانان العجمي.

ويتقبل اللواء "صالح" وجماعته آل زمانان، العزاء في حي الفهد الشمالي في مدينة نجران.