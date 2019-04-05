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محمد بن مسعود - الدمام - توفي، مساء أول أمس الأربعاء، عميد أسرة آل زمانان هادي بن محمد آل زمانان العجمي، شقيق اللواء صالح بن محمد آل زمانان العجمي.
ويتقبل اللواء "صالح" وجماعته آل زمانان، العزاء في حي الفهد الشمالي في مدينة نجران.
وفاة عميد أسرة "آل زمانان"صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-04-05
توفي، مساء أول أمس الأربعاء، عميد أسرة آل زمانان هادي بن محمد آل زمانان العجمي، شقيق اللواء صالح بن محمد آل زمانان العجمي.
ويتقبل اللواء "صالح" وجماعته آل زمانان، العزاء في حي الفهد الشمالي في مدينة نجران.
05 إبريل 2019 - 29 رجب 1440
05:20 PM
توفي، مساء أول أمس الأربعاء، عميد أسرة آل زمانان هادي بن محمد آل زمانان العجمي، شقيق اللواء صالح بن محمد آل زمانان العجمي.
ويتقبل اللواء "صالح" وجماعته آل زمانان، العزاء في حي الفهد الشمالي في مدينة نجران.
، وفاة عميد أسرة "آل زمانان" ،
المصدر : الخليج 365
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