، "الصامل" يتفقد مقر ضيوف المجموعة الـ ١٤ لبرنامج العمرة بالمدينة ،

محمد بن مسعود - الدمام - حثّ الجميع على تقديم أرقى الخدمات لهم

تفقد وكيل وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد للشؤون الإسلامية المشرف على الأمانة العامة لبرنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة والزيارة، الدكتور عبدالله بن محمد الصامل, مقراستضافة المجموعة الـ ١٤ لبرنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للعمرة والزيارة بمقر إقامتهم بفندق كراون بلازا بالمدينة المنورة.

واطمأن "الصامل" على الخدمات المقدمة لهم، كما التقى رؤساء اللجان العاملة في البرنامج والمباشرين للخدمة، حاثاً الجميع على تقديم أرقى الخدمات للمستضافين تحقيقاً لتطلعات القيادة الرشيدة من هذا البرنامج النوعي الذي أضحىبصمة متميزة من بصمات المملكة المعهودة في إكرام أهل الأثر الحميد أينما كانوا.

وقال "الصامل": الجهود العظيمة المبذولة من الجميع نلمس أثرها في مشاعر الضيوف مشاعر الفرح والسرور، والتي تثلج صدور المسؤولين والعاملين في الأمانة العامة للبرنامج، موضحاً أن هذه الجهود المباركة لم تكن لولا فضل اللهتعالى ثم الدعم الكبير من القيادة الرشيدة.

وأضاف: من أبرز الأهداف وأعظمها تعزيز العمق الإسلامي وإيضاح الصورة الوسطية لهذه الدولة المباركة في نشر الإسلام بسماحته واعتداله ووسطيته، وبيان ما تعيشه الدولة من تسامح ووسطيه في مناهجها وبين مواطنيها والمقيمينفيها، وإيضاح ما تنفقه الدولة بعطاء وسخاء على خدمة ضيوف الرحمن من الحجاج والمعتمرين.