السعودية اليوم / انطلاق فعاليات سوق السبت التاريخي ببلجرشي غداً



الباحة 29 رجب 1440 هـ الموافق 05 إبريل 2019 م واس

تنطلق بمحافظة بلجرشي غداً, فعاليات " مهرجان سوق السبت التاريخي الأول " في نسخته الأولى لهذا العام .

ويجسد مهرجان سوق السبت التاريخي بمحافظة بلجرشي الحقبة الزمنية التاريخية للسوق واستحضار ما كان عليه السوق في الماضي, على أن يتخلل المهرجان عدد من الفعاليات والعروض الفلكورية، والأسر المنتجة، والحرف اليدوية، والبسطات، إلى جانب مسرح للطفل والأسرة، والفنون التشكلية.

ودعا الرئيس التنفيذي للمهرجان أحمد الغامدي أهالي المنطقة إلى الحضور والمشاركة في الفعاليات المصاحبة, التي ستبدأ من الساعة السادسة صباحاً وحتى الـ 11 مساءً.

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13:41ت م

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